La phasmophobie obtient une amélioration des fantômes où ils pourront entendre les voix fortes des joueurs

Phasmophobie a eu beaucoup d’élan jusqu’à présent depuis sa première entrée Vapeurprogramme Early Access de septembre dernier. Les joueurs ont afflué vers le multijoueur, ravis de se lancer dans des aventures de chasse aux fantômes avec des fantômes assez terrifiants dans leur état actuel.

L’approche basée sur l’équipe a certainement séduit beaucoup, mais les fantômes sont toujours les véritables stars qui incitent les joueurs à revenir pour des expériences plus effrayantes. Ils ont reçu quelques améliorations notables depuis septembre, et cette tendance se poursuit ici en 2021.

C’est selon un article sur Twitter que le développeur Kinetic Games a publié récemment, qui a tease une petite mise à jour en cours de construction bêta. Cela permettra essentiellement aux fantômes d’entrer Phasmophobie pour entendre les voix des joueurs et utiliser ces données pour localiser leur emplacement.

Les fantômes de ce jeu sont déjà assez terrifiants et parfois même difficiles à gérer. Ils semblent vous attirer dans certaines zones au bon moment et obtenir une perle sur leur position est parfois un jeu de devinettes.

Le fait qu’ils puissent utiliser votre propre voix contre vous est tout aussi effrayant et convaincant. Selon une description de cette petite mise à jour, le volume aura un impact sur les enquêtes vocales des fantômes. C’est important, car être capable de communiquer par la voix est vraiment important pour mettre tout le monde sur la même page et informer les coéquipiers sur certaines choses.

Ce n’est que lorsque certains joueurs parlent trop fort que les fantômes détecteront les voix et essaieront ensuite de se précipiter sur des chasseurs de fantômes désemparés pour les éliminer définitivement. C’est un choix de design brillant qui fait Phasmophobie d’autant plus dynamique en termes de gameplay.

Même si le jeu a déjà eu beaucoup de succès, Jeux cinétiques cherche à pousser encore plus les mécanismes de jeu afin de créer une tension supplémentaire pour les chasseurs de fantômes. C’est aussi idéal pour les joueurs un peu plus expérimentés et à la recherche d’un défi. Ces efforts ont porté leurs fruits jusqu’à présent.

Il est également intéressant de découvrir que ce changement récent a été provoqué par les commentaires des joueurs. Le développeur a répondu à ces souhaits et c’est quelque chose qu’il doit continuer à faire à mesure que ce jeu mûrit et quitte finalement l’accès anticipé.

Sa forme finale est encore à venir, mais il va sans dire que le développeur est sur la bonne voie. Ils ont juste besoin de continuer à améliorer le gameplay et à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour garder la base de fans investie.