La phasmophobie a reçu une nouvelle mise à jour bêta qui rend les fantômes plus rapides

La version bêta de Phasmophobie a reçu une nouvelle mise à jour majeure contenant un certain nombre de modifications. En plus des améliorations importantes de nombreux bugs de jeu, il y a quelques ajustements dans le Comportement des esprits et en Structure des cartes individuelles.

Phasmophobie: c’est dans la mise à jour bêta

Les modifications suivantes n’affectent pas encore la version principale du jeu, uniquement la version bêta. Si les tests réussissent, cependant, ils pourraient bientôt être trouvés dans le « Phasmophobia » officiel. Après tout, le développeur solo de Kinetic Games a déjà annoncé un nouveau contenu passionnant.

La mise à jour bêta apporte Stabilisationsque pour temps de chargement améliorés et une expérience de jeu plus fluide devrait contribuer. Mais des changements dans le gameplay, les cartes, les joueurs et les fantômes sont également dans le patch:

le menu principal de l’écran du serveur a maintenant un Contrôle du volume ajoutée.

de l’écran du serveur a maintenant un ajoutée. Grafton et Bleasdale ont reçu de nouvelles cachettes.

et ont reçu de nouvelles cachettes. Crucifix provoquer un entre chaque tentative de chasse Délai de 5 secondes .

provoquer un entre chaque tentative de chasse . Clés pour garage et cave ont été supprimés car ils ne sont plus utiles.

ont été supprimés car ils ne sont plus utiles. le Espace de garage au Tanglewood a été modifié pour empêcher certains exploits.

au a été modifié pour empêcher certains exploits. le fantôme se déplace vers Début de la chasse n’est plus en phase de démarrage.

se déplace vers n’est plus en phase de démarrage. Tout Des fantômes sauf pour le revenant se déplacer de plus en plus vite au fil du temps quand ils voient leur victime pendant une chasse.

sauf pour le revenant quand ils voient leur victime pendant une chasse. En général, le la vitesse les esprits augmentèrent légèrement pendant la chasse.

les esprits augmentèrent légèrement pendant la chasse. Le fantôme a désormais la possibilité des deux lors d’une chasse Portes d’armoires facile à ouvrir en même temps.

facile à ouvrir en même temps. L’esprit en a maintenant un 50 pour cent de chance pour se souvenir de l’endroit où il a vu sa victime pour la dernière fois lors de la dernière chasse et cherchera cette zone lors de la prochaine chasse.

pour se souvenir de l’endroit où il a vu sa victime pour la dernière fois lors de la dernière chasse et cherchera cette zone lors de la prochaine chasse. Un meuble maintenant bloquer la ligne de mire entre le joueur et l’esprit pour avoir plus de cachettes.

maintenant bloquer la ligne de mire pour avoir plus de cachettes. Si les joueurs continuent de parler dans un casier ou une armoire, le fantôme peut localiser sa victime et ouvrir complètement les portes de l’armoire ou des casiers à la deuxième tentative.

Comment participer à la bêta? Si vous souhaitez faire partie des changements et tester les nouvelles fonctionnalités maintenant, il ne vous reste plus qu’à vous inscrire à la version bêta sur Steam. Cela fonctionne comme ceci:

Connectez-vous à Steam et accédez au Bibliothèque Criant. Sélectionnez « Phasmophobie » avec le bouton droit de la souris et Propriétés sélectionner. Dans le menu aussi Bêtas interrupteur et là beta – build instable choisir.

Quand le contenu sera mis en ligne pour tous les joueurs de « Phasmophobia » n’est pas encore connu. Cependant, il est probable que les changements trouveront bientôt leur place dans la version principale du jeu multijoueur de type horreur.