La phase d’amour et de désir pour une année polyvalente commence

Et l’année commence avec les changements dans nos vies. La première semaine complète de 2021 sera celle du bonheur et l’affection pour la prochaine sera de plus en plus forte. C’est ce que promettent les cartes de tarot pour la période du 4 au 10 janvier.

Les pensées sont totalement positives, concentrées sur une meilleure année. Nos bases sont renforcées et les gens autour de nous continueront pendant longtemps, canalisant les énergies positives.

La phase de socialisation et aussi de nouvelles conquêtes a commencé. Bonne 2021! Voici les prévisions pour la semaine:

L’évolution 60 – Le moment de se transformer est venu! Vous éveillez votre conscience et votre transformation est remarquable et vous sentez que vos projets se dérouleront mieux ou se réaliseront plus rapidement.

Le magicien 1 – Le charisme vous envahit. Souriant et plus heureux cette semaine, il persévère dans tous les aspects. Votre imagination s’emballe, maîtrisant ce que vous recherchez dans vos relations.

Amour et désir 73 – À ce moment-là, vos liens avec votre cycle d’amitiés seront définitifs. Les personnes qui ont été à vos côtés dans votre voyage de l’année dernière sont celles qui seront à vos côtés pendant longtemps.

La Triumph 7 – Vos objectifs ont été atteints et vos projets ont été réalisés. Le goût de la victoire est avec vous et votre capacité à attirer ce que vous voulez se renforce.

Polyvalence 49 – Votre socialisation est très bonne et continuera ainsi et de nouvelles affections seront sur votre chemin. Ses bases seront très solides sur le plan intellectuel et affectif.

