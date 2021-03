La PGA Tour 2K21 est beaucoup plus fluide avec 60 images par seconde

Un swing propre est crucial si vous voulez dominer le green, et PGA Tour 2K21 vient de devenir un peu plus fluide dans le cadre d’une mise à jour post-sortie. Le jeu tourne maintenant à 60 images par seconde, et bien que nous n’ayons pas pu tester les performances sur une PlayStation 4 ou PS4 Pro standard, nous pouvons confirmer qu’il est transformateur sur la PS5 avec une rétrocompatibilité.

Tout cela fait partie de la prochaine mise à jour majeure du jeu, qui introduit le deuxième Clubhouse Pass. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la simulation de golf, il s’agit en fait d’un Battle Pass, qui déverrouille les cosmétiques et l’équipement au fur et à mesure que vous progressez. Il existe un niveau gratuit avec une poignée de récompenses, mais si vous crachez un peu d’argent, vous pourrez réclamer le contenu des 75 niveaux.

Il y a aussi un nouveau cours accessible à tous gratuitement: le Bay Hill Club & Lodge. Comme le présente le communiqué de presse: «Le site abrite le prestigieux Arnold Palmer Invitational, qui est l’un des cinq seuls tournois auxquels le PGA TOUR a accordé le statut d’invitation uniquement. Le Bay Hill Club & Lodge a été créé par le légendaire designer Dick Wilson, puis rénové par Arnold Palmer lui-même.