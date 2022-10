La peur est-elle quelque chose que nous pouvons quantifier ?

Lorsque vous avez peur, il est courant de perdre la raison. Vous pourriez faire des choses ou dire des choses que vous n’envisageriez jamais normalement. La peur peut nous rendre courageux face à l’adversité ; cela peut aussi nous faire faire des choses que nous regretterons pour le restant de nos jours. La peur est une réponse biologique naturelle à laquelle nous sommes confrontés en tant qu’espèce depuis des temps immémoriaux. Cependant, la peur est-elle naturelle ?

Photo : Vadim Bogoulov/Unsplash

Selon la science, la peur est quelque chose que nous avons développé en tant qu’espèce au fil des ans pour nous assurer de survivre. Pour nous aider à nous assurer que nous pourrions vaincre les prédateurs, la peur nous fait réfléchir plus fort. Cela nous fait éviter le danger et garantit que nous prenons les précautions nécessaires lorsque nous sentons que nous pourrions être menacés.

D’où vient la peur ?

La peur que nous ressentons est une réponse que notre cerveau envoie lorsque nous sentons que nous devons agir immédiatement. C’est là qu’intervient le combat ou la fuite – agissez-vous et tenez-vous bon, ou vivez-vous pour vous battre un autre jour ?

Photo : Majestic Lukas/Unsplash

Fait intéressant, cependant, la peur peut souvent sembler très adjacente à l’excitation. Pour certains, la peur est synonyme d’excitation. Notre cerveau traite la peur et la joie de la même manière – les réactions que notre esprit développe face aux deux problèmes, cependant, sont extrêmement contrastées.

Une partie de notre cerveau, l’amygdale, est la partie du cerveau qui traite notre peur et la décompose en niveaux. Vous avez repéré une araignée ? Ensuite, votre amygdale pourrait se déclencher et produire des émotions mineures de peur. Si vous êtes confronté à un danger imminent, cependant, votre corps reçoit un énorme flot d’hormones pour vous aider à tenir bon ou à fuir vers la sécurité.

L’hippocampe joue également un rôle majeur dans la gestion et la régulation de notre peur et de notre réaction. Une fois que notre corps est conscient d’une menace, l’hippocampe aide à essayer de formuler une stratégie – il détermine si nous devons nous battre ou si nous devons fuir.

Ainsi, la peur est quelque chose que notre corps comprend et peut naturellement réguler et expliquer. C’est si important à savoir, car la nature de la peur peut nous donner l’impression que nous n’avons aucun contrôle sur nos actions et nos réponses.