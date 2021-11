Lorsque les jeunes expriment leurs peurs à des adultes tels que des enseignants, ils constatent souvent que leurs sentiments sont « invalidés », a déclaré le psychologue clinicien Garret Barnwell.

« C’est normal de se sentir dépassée », a déclaré l’éco-féministe Jennifer Uchendu, 29 ans, à Lagos.

Du Bangladesh à la Grande-Bretagne en passant par le Nigeria, de nombreux jeunes militants en première ligne de la lutte mondiale pour la justice climatique sont désormais confrontés à un nouveau problème : l’impact de la crise sur leur santé mentale.

Alors que des milliers de délégués convergeaient vers le sommet de la COP26 à Glasgow pour discuter des moyens de lutter contre l’urgence environnementale, l’AFP a interviewé trois jeunes militants du monde entier qui ont parlé franchement de leur expérience de l’anxiété climatique.

Au Bangladesh, classé septième pour les pays les plus touchés par les conditions météorologiques extrêmes, le militant Sohanur Rahman a déclaré qu’il se sentait submergé par l’inquiétude de ce qu’il considère comme un manque de volonté politique pour arrêter la destruction.

« (La) crise climatique est pour moi un stress mental, un traumatisme et un cauchemar », explique le jeune homme de 24 ans, qui vit maintenant dans la ville de Barisal et qui se souvient d’un super cyclone de 2007 qui a tué des milliers de personnes en Asie du Sud. nation.

« Ça me tue à l’intérieur », dit-il doucement, ajoutant qu’il craint pour ses parents qui vivent dans le village de Nathullabad qui a été rasé par le cyclone.

Catastrophe environnementale

L’American Psychological Association a décrit le climat ou l’éco-anxiété comme une « peur chronique de la catastrophe environnementale ».

Comme pour d’autres formes d’anxiété, vivre avec elle à long terme peut nuire à la capacité quotidienne des personnes à fonctionner, tout en exacerbant les problèmes de santé mentale sous-jacents.

Les chercheurs ont averti que les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables, alors qu’ils envisagent un avenir embourbé avec des vagues de chaleur torrides, des inondations et des tempêtes dévastatrices et une mer montante.

Un récent rapport mené par des chercheurs de l’Université de Bath en Grande-Bretagne, interrogeant 10 000 jeunes dans 10 pays, a révélé que 77 % considéraient l’avenir comme effrayant à cause du changement climatique.

Environ la moitié des personnes interrogées ont déclaré aux chercheurs que leurs craintes concernant les changements environnementaux affectaient leur vie quotidienne.

Peur, anxiété, colère

S’adressant à l’AFP à Londres, la militante Dominique Palmer a déclaré : « Je regarde vers l’avenir, et ce à quoi nous sommes confrontés à l’avenir, et il y a beaucoup de peur et d’anxiété. Et il y a de la colère.

« Les jeunes, moi y compris, se sentent trahis par les dirigeants mondiaux », a déclaré le jeune homme de 22 ans lors d’une manifestation pour le climat avant le sommet de la COP26.

Pour faire face à son anxiété, elle fait campagne.

« Parfois, cela peut sembler assez désespéré jusqu’à ce que je sois de retour et que je m’organise avec ma communauté », a-t-elle déclaré.

À Johannesburg, le psychologue clinicien Garret Barnwell a montré de la sympathie et de la compréhension pour les jeunes confrontés à des émotions difficiles à cause de la crise.

« C’est une réalité que les enfants sont confrontés à ce monde en évolution. Ils éprouvent de la peur, de la colère, du désespoir, de l’impuissance », a déclaré Barnwell.

Les pressions du changement climatique amplifient également les injustices sociales préexistantes, a-t-il déclaré, de sorte que les jeunes générations sont non seulement préoccupées par l’environnement mais aussi, par exemple, l’accès aux soins de santé.

Pourtant, malgré cela, lorsque les jeunes expriment leurs peurs à des adultes tels que des enseignants, ils constatent souvent que leurs sentiments sont « invalidés », a ajouté Barnwell.

Il s’est félicité de la prise de conscience mondiale croissante de l’anxiété climatique, ajoutant que si la thérapie peut être utile en fin de compte, ce qui est nécessaire, c’est une action politique.

Nous portons le fardeau

Mais aux yeux de nombreux jeunes militants, cette action concrète fait défaut.

Lors du sommet COP26, des dizaines de pays ont rejoint cette semaine un engagement des États-Unis et de l’Union européenne à réduire les émissions de méthane.

L’initiative, qui, selon les experts, pourrait avoir un impact puissant à court terme sur le réchauffement climatique, fait suite à un accord conclu par 100 pays pour mettre fin à la déforestation d’ici 2030.

Mais une querelle diplomatique latente entre les États-Unis, la Chine et la Russie au sujet de leurs ambitions en matière d’action climatique a montré la nature fragile des pourparlers.

« La COP précédente, la COP25, a vraiment fait ressortir cette éco-anxiété que je ressentais », a déclaré l’éco-féministe Jennifer Uchendu, 29 ans, à Lagos.

Elle a déclaré qu’elle pensait que l’anxiété climatique était particulièrement un problème pour les jeunes qui grandissent dans des pays touchés de manière disproportionnée par le changement climatique.

« Nous portons le fardeau du changement climatique, même si nous y avons le moins contribué », a-t-elle déclaré, un froncement de sourcils plissant son visage.

Uchendu a déclaré que plutôt que d’enterrer ses peurs, elle essaie de les accepter comme valables.

« C’est normal de se sentir dépassée », a-t-elle déclaré.

« C’est bien d’avoir peur, d’avoir peur et même d’être anxieux face à quelque chose d’aussi grand et si accablant. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂