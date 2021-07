La peur de Chris Pratt

Peu d’acteurs hollywoodiens parviennent à entrer dans l’histoire pour leur polyvalence et Chris Pratt C’est l’un d’entre eux. Son passage dans l’univers cinématographique Marvel avec Les Gardiens de la Galaxie l’a catapulté vers une renommée internationale et a également ouvert de nombreuses portes sur différentes voies qui constituent désormais sa carrière actuelle.

Mais, comme tout commence, tout finit et Chris Pratt Il n'est plus passé par le MCU car, à l'heure actuelle, il a différentes productions en cours. Et, il convient de noter, que le dernier est un succès sur Amazon Prime Video où est sorti The War of Tomorrow, un film qui l'a comme protagoniste total et unique.







« Certains voyageurs arrivent en 2051 pour faire passer un message : 30 ans dans le futur, l’humanité perdra la guerre contre les extraterrestres. Le seul espoir de survie est que les soldats et les civils se rendent dans le futur et se joignent à la bataille.« Amazon définit ce film qui a encore une fois mis Pratt sur toutes les lèvres pour son excellente performance.

Cependant, ce film a également révélé l’une des plus grandes craintes de Chris Pratt Et, c’est le compte officiel de la plateforme numérique qui s’est souvenu de lui. Lors de la finale de la Copa América entre l’Argentine et le Brésil, c’est via Twitter qu’ils ont écrit la vérité sur les sentiments de l’acteur.

« Je ne veux pas t’inquiéter, mais la dernière fois que le Brésil était sur mon écran, c’est arrivé» Lit le tweet à côté d’une image de la guerre de demain où Pratt est vu en train de regarder un match de l’équipe brésilienne, puis tout explose. Même si, bien sûr, cela est dû à une simple blague faisant référence à la finale de la Copa América sur le sol brésilien.