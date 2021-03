La pétition Pirates 6 pour le retour de Jack Sparrow de Johnny Depp a atteint son objectif

Une pétition de fans sur Change.org appelant Disney à ramener Johnny Depp en tant que capitaine Jack Sparrow a dépassé son objectif initial de 500000 signatures et un nouvel objectif a été fixé pour atteindre un million. Après avoir joué le rôle emblématique dans cinq films entre 2003 et 2017, il a été rapporté en 2018 que Depp avait été retiré du pirates des Caraïbes la franchise. La nouvelle faisait suite à des allégations de violence domestique qui avaient été portées contre l’acteur par son ex-femme, Amber Heard.

Johnny Depp a depuis intenté une action en justice directement contre Heard, arguant qu’il était en fait la véritable victime de violence conjugale. Il a également poursuivi le tabloïd britannique Le soleil pour l’avoir traité de «batteur de femme» dans un article sur l’affaire. Pour étayer ses affirmations, l’équipe juridique de Depp publierait l’audio de Heard admettant prétendument être violent envers l’acteur. Alors que la poursuite de Depp contre Heard sera entendue plus tard cette année, un juge a statué contre l’ancien Jack Sparrow dans l’affaire britannique, bien que Depp soit en train de faire appel.

Compte tenu des preuves audio qui, selon de nombreux fans, prouvent l’innocence de Depp, les fans ont depuis lancé une campagne #JusticeForJohnnyDepp sur les réseaux sociaux. Une partie de l’initiative consistait à créer une pétition Change.org demandant à Disney de revenir sur sa décision en ramenant Depp, similaire à ce que la société avait fait avec James Gunn. Après avoir récemment tourné au-delà d’un demi-million de noms, la pétition a atteint son objectif initial et est toujours sur la voie rapide pour atteindre le million.

« Il joue ce rôle depuis 2003, lorsque nous l’avons vu pour la première fois arriver à Port Royal dans son bateau avec cette musique de fond épique », lit-on dans la description de la pétition. « Mais pouvez-vous imaginer aucun Jack Sparrow du tout? Pas de partitions d’entrée épiques, pas de dialogues humoristiques et le gars avec le plus de chance et de malchance en même temps? Ne savent-ils pas que sans Johnny Depp ou Jack Sparrow, ils vont sombrer, ils ne pourront jamais atteindre cet horizon. «

Ce n’est pas la seule pétition populaire lancée dans le cadre de la campagne #JusticeForJohnnyDepp. Une autre pétition sur Change.org demande à Warner Bros. de retirer Heard de son rôle lucratif dans Aquaman 2, une décision que beaucoup soutiennent est juste après que Depp a perdu au moins deux rôles importants dans la franchise en raison de ses problèmes juridiques avec Heard. Avec plus de 1 827 000 signatures à ce jour, cette pétition a désormais atteint près de deux millions de noms avec un objectif global de trois millions.

En plus de perdre son rôle de capitaine Jack Sparrow, Depp a annoncé après avoir perdu son procès au Royaume-Uni que Warner Bros. lui avait demandé de renoncer à jouer Gellert Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3. Une autre pétition a été lancée pour demander à Warner Bros. de réembaucher Depp pour la suite, mais comme Mads Mikkelsen a déjà signé pour le remplacer, cette entreprise semble beaucoup moins probable. Malgré cela, près de 260 000 personnes l’ont signé.

Rien n’indique pour le moment que Disney ramènera le capitaine Jack Sparrow dans le prochain Pirates des Caraïbes film à cause de la pétition, mais pour les fans de Depp qui veulent le voir se produire, ajouter votre nom ne fait pas de mal. Vous pouvez consulter la pétition sur Change.org.

Sujets: Pirates des Caraïbes 6, Pirates des Caraïbes