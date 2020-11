La pétition de Pirates des Caraïbes 6 pour le retour de Johnny Depp gagne une nouvelle traction

Une pétition pour ramener Johnny Depp en tant que capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes 6 reprend à nouveau une nouvelle traction quelques jours après le licenciement de l’acteur d’une autre grande franchise de films. La semaine dernière, Depp a publié une déclaration sur les réseaux sociaux annonçant qu’il avait été invité à démissionner de son rôle de Gellert Grindelwald dans Bêtes fantastiques 3. La nouvelle est venue presque immédiatement après qu’un tribunal britannique eut statué contre Depp dans son procès en diffamation contre The Sun, un journal britannique, qui avait qualifié Depp de « batteur d’épouse » dans la publication.

Le résultat de la bataille juridique a provoqué une grande controverse de la part des fans de Depp, dont beaucoup estiment que les preuves suggèrent que Depp a en fait été abusé par Heard et non l’inverse. Une pétition pour Warner Bros.pour inverser le cours et apporter Johnny Depp Retour à la Bêtes fantastiques La série est rapidement apparue et approche constamment 170 000 signatures après une semaine. La nouvelle a également apporté une forte augmentation des signatures à une autre pétition appelant Warner Bros.à licencier Heard from Aquaman 2, qui a depuis recueilli plus de 1 423 000 noms au moment de la rédaction de cet article.

En 2018, l’une des premières de ces pétitions est arrivée à la suite des premiers rapports selon lesquels Depp avait été licencié en tant que capitaine Jack Sparrow du pirates des Caraïbes séries. À l’époque, le drame juridique entre Depp et Heard ne s’était pas encore déroulé comme il l’a fait depuis, et la description de la pétition ne mentionne que les «problèmes personnels» de l’acteur comme l’une des raisons de son licenciement. Maintenant que les fans de Depp l’ont vu perdre un autre rôle majeur la semaine dernière, le pirates des Caraïbes La pétition a refait surface avec des milliers de nouvelles signatures poussant son décompte total très près de 300 000 noms.

Les chances de Depp de reprendre son rôle de Jack Sparrow semblent légèrement meilleures que le mouvement pour Warner Bros. de le ramener en tant que Grindelwald. Le troisième Bêtes fantastiques le film avance déjà avec la production sans Depp avec Hannibal star Mads Mikkelsen en pourparlers pour reprendre le rôle. Bien que Bêtes fantastiques 3 a été officiellement reporté à juillet 2022 pour tenir compte de la refonte, il semble y avoir très peu de chances que les chefs de studio changent d’avis après que Depp ait rendu public sa sortie du projet.

Pendant ce temps, l’avenir de la pirates des Caraïbes La franchise est encore incertaine, laissant la possibilité à Depp d’apparaître dans un futur film. Plus tôt cette année, il a été rapporté que Karen Gillan était vue par Disney pour jouer dans un redémarrage de la franchise, laissant le statut de Jack Sparrow incertain. Il a été annoncé plus tard que Disney développait un film dérivé dirigé par une femme avec Margot Robbie attachée à la star. À l’époque, de nombreux fans de Depp ont clairement indiqué sur les réseaux sociaux qu’ils ne regarderaient pas le film à moins qu’il ne présente une apparition du célèbre pirate fictif. L’état actuel de ces deux projets est inconnu.

Si vous souhaitez consulter la pétition demandant à Disney de ramener Depp en tant que Jack Sparrow, vous pouvez la trouver sur Change.org.

Sujets: Pirates des Caraïbes 6, Disney