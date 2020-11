La pétition d’Aquaman 2 pour supprimer Amber Heard dépasse le million de signatures

Plus tôt dans la journée, Amber Heard a confirmé qu’elle reviendrait en tant que Mera dans Aquaman 2. Mais apparemment, beaucoup de fans ne le veulent pas. Une pétition appelant à la suppression et à la refonte d’Amber Heard pour la prochaine suite de DC Aquaman 2 a maintenant atteint plus d’un million de signatures.

La pétition n’est qu’un autre tollé dans le drame en cours entre Heard et son ex-mari Johnny Depp, ce dernier ayant récemment fait la une des journaux après avoir été invité à démissionner de son rôle dans le Bêtes fantastiques la franchise. Cette décision du studio a provoqué l’indignation des fans, qui pensent que Heard devrait faire face aux mêmes conséquences en ce qui concerne son rôle dans Aquaman 2, une autre propriété appartenant à Warner Bros.

« Ambre entendu a été dénoncé comme un agresseur domestique par Johnny Depp. Dans son procès de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence conjugale qu’il a subis aux mains de sa (alors) femme Amber Heard, y compris un incident où elle l’a frappé deux fois au visage et un autre où elle s’est brisé le doigt avec une vodka. bouteille, et son doigt a dû être refixé chirurgicalement. Il en portera la cicatrice pour le reste de sa vie. «

Heard est apparu pour la première fois en tant que Mera, princesse de l’un des royaumes sous-marins, dans Zack Snyder’s Ligue de justice en 2017. Depuis, elle est allée apparaître aux côtés de Jason Momoa en 2018. Aquaman et est actuellement toujours à bord pour reprendre le rôle dans Aquaman 2, dont la sortie est prévue pour 2022. Depuis le divorce de Depp en 2016, Heard a obtenu une ordonnance restrictive contre l’acteur, l’accusant de l’avoir abusée physiquement et verbalement. À la suite de plusieurs autres allégations, y compris que Depp avait tenté de bloquer sa carrière, Depp a poursuivi l’actrice pour diffamation à la suite d’un article qu’elle a écrit à son sujet pour le Washington Post.

Depp a également perdu récemment un procès en diffamation contre un tabloïd britannique qui l’avait qualifié de « batteur d’épouse », le studio décidant finalement de se distancier de toute controverse à venir et demandant à Depp de quitter le rôle de central. Bêtes fantastiques méchant Grindelwald. Depp a jusqu’à présent joué le rôle deux fois, en 2016 bêtes fantastiques et où les trouver et la suite 2018 Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, avec l’intention que Depp joue le rôle tout au long du reste de la série.

« Je souhaite vous faire savoir que Warner Bros m’a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Fantastic Beasts et que j’ai respecté et accepté cette demande », a déclaré Depp dans un communiqué sur les réseaux sociaux. « Enfin, je tiens à dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité, et je confirme que j’ai l’intention de faire appel. Ma détermination reste ferme et j’ai l’intention de prouver que les allégations contre Je suis faux. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment. «

Bien que Depp soit parti de Bêtes fantastiques 3 n’ayant filmé qu’une seule scène, il a été révélé que l’acteur percevrait l’intégralité de son salaire de plus de 10 millions de dollars grâce à une stipulation de pay-or-play dans son contrat. Une pétition demandant que Depp soit ramené dans la mêlée a maintenant atteint plus de 100000 signatures, bien qu’il soit rapporté que Hannibal La star Mads Mikkelsen est déjà en pourparlers pour prendre le relais.

Pensez-vous qu’Amber Heard devrait être retiré de Aquaman 2? Devrait-elle être remplacée par Le Trône de Fer star Emilia Clarke représentée dans le fan art par le talentueux artiste Bosslogic? Cela nous vient de Change.org.

Sujets: Aquaman 2, Aquaman