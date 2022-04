La pétition d’Aquaman 2 pour remplacer Amber Heard gagne du terrain au milieu d’un procès en diffamation

La bataille juridique Johnny Depp contre Amber Heard a relancé la pétition populaire pour faire retirer cette dernière de Aquaman et le royaume perdu. À partir de maintenant, Depp et Heard ont réglé leurs différends dans la salle d’audience après que chaque star de cinéma ait accusé l’autre de violence domestique et de violence physique lorsqu’ils étaient mariés. Depp poursuit Heard pour 50 € pour diffamation, Heard contre-poursuivant pour 100 millions de dollars, arguant que c’est lui qui la diffame en affirmant qu’elle l’a abusé.

Cependant, bien avant ce procès, les problèmes entre Depp et Heard étaient de notoriété publique. Les enregistrements audio, qui ont également été diffusés récemment devant les tribunaux, étaient auparavant rendus publics sur Internet pour que quiconque puisse les écouter. Ces enregistrements révèlent que Heard aurait admis avoir commencé « une bagarre physique » avec Depp et l’avoir « frappé » à une autre occasion. Cela a contribué à lancer une campagne de médias sociaux « Justice pour Johnny Depp », car les fans ont estimé qu’il était injuste que Depp ait perdu son rôle dans le pirates des Caraïbes série sur les affirmations de Heard.

FILM VIDÉO DU JOUR

Pire encore pour Depp, il a perdu un procès en diffamation distinct contre un tabloïd britannique pour l’avoir qualifié de « batteur de femme » dans un article publié. Peu de temps après, Depp a révélé que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner de son rôle dans Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore même si le tournage avait déjà commencé. Comme le même studio n’avait pas été impliqué dans l’attachement de Heard à Aquaman 2cela a encore alimenté la force d’une pétition Change.org exigeant que Heard soit également licencié, affirmant que les preuves soutiennent Depp.

Le nouveau procès a attiré encore plus l’attention sur la situation, et maintenant, la pétition prend de nouveau de l’ampleur. Au moment d’écrire ces lignes, il a recueilli plus de 1 931 000 signatures, et ce nombre continue d’augmenter, avec plusieurs nouveaux noms ajoutés chaque minute. La description de la pétition se lit comme suit :

« Amber Heard a été dénoncée comme un agresseur domestique par Johnny Depp… Comme Amber Heard est un agresseur domestique connu et éprouvé, Warner Brothers et DC Entertainment devraient et doivent retirer Heard de leur projet de film Aquaman 2. Ils ne doivent pas ignorer la souffrance des victimes de Heard, et ne doit pas glorifier un agresseur domestique. Les hommes sont victimes de violence domestique, tout comme les femmes. Cela doit être reconnu et des mesures doivent être prises pour empêcher qu’un agresseur connu ne soit célébré dans l’industrie du divertissement.

L’implication d’Amber Heard pourrait affecter les ventes de billets d’Aquaman 2, mais de combien ?





Images de Warner Bros.

Avec près de deux millions de personnes signant une pétition pour faire retirer l’une de ses principales stars du film, il semblerait que de nombreux spectateurs potentiels sauteront Aquaman et le royaume perdu lors de la sortie de la suite. Il reste juste à voir quel effet cela aura sur la sortie de la suite après l’immense succès de l’original. Comme cela met plus de distance entre le procès et la sortie du film, cela a peut-être aidé Warner Bros. à retarder Aquaman 2 à 2023.

Le nouveau film Warner Bros. Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore De même, les fans ont boycotté le film pour avoir refondu le rôle de Johnny Depp, et bien que ce film n’ait pas répondu aux attentes du studio, il est difficile de dire dans quelle mesure cela peut être attribué au licenciement de Depp. D’autres fans avaient déjà appelé au boycott en raison des commentaires controversés de JK Rowling sur la communauté transgenre. Les critiques tièdes données au film lors de sa première peuvent également avoir contribué à la forte baisse des ventes de billets lors de son deuxième week-end en salles.





En tout cas, il semblerait qu’il y ait au moins deux millions de fans de Depp qui éviteront le film. Aquaman et le royaume perdu est prévu pour le 17 mars 2023.





Laurie Holden se souvient d’avoir défendu Johnny Depp en 2016 : « Il y aura justice »

Lire la suite





A propos de l’auteur