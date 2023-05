La Petite Sirène vaut-elle le détour ? Le célèbre TikToker donne la réponse

in

Cinéma

Un célèbre TikToker a demandé si le film d’action en direct de La Petite Sirène en valait la peine.



© Gilles KeyteHalle Bailey dans le rôle d’Ariel dans l’action en direct de La Petite Sirène de Disney.

Au milieu des critiques (que le maquillage de Melissa McCarthy laisse à désirer), mais aussi du battage médiatique provoqué par le action en direct de La petite Sirèneun le célèbre TikToker a décidé de donner sa réponse pour savoir s’il vaut la peine de regarder le film avec Halle Bailey et nous vous disons ce qu’il a dit.

Combien de temps cela dure-t-il La petite Sirène 2023 ? Le film a Durée 2h15contrairement au film d’animation de 1989, qui durait 1h23, alors on vous dit à quoi s’attendre avant de prendre place dans les salles.

+ Qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans l’action en direct de La Petite Sirène ?

Selon le tiktoker mexicain Javier IbarrècheQuoi compte plus de 10 millions de followers et même était dans la transmission des Oscars 2023il a aimé le film plus qu’il ne s’y attendait, malgré le fait qu’il a avoué qu’il n’a aimé aucune action en direct créée à partir de films d’animation.

Et même si certaines choses l’ont surpris, il y en avait d’autres qui ne fonctionnaient pas pour le comédien et le cinéphileparmi eux les les animauxpuisqu’il indique que Flounder ne fait rien et Sebastian a un rôle crucial, mais tout réside dans la voixBien étant un crabe, il ne peut pas être expressif « ni mémorable »comme dans la bande animée.

Ibarreche a reconnu le bon travail de l’actrice Melissa McCarthy et au-delà du maquillage, Il a dit que rien ne pouvait se rapprocher du rôle d’Úrsula dans sa version animée, qu’en penses-tu avec plus de bordstandis que l’action en direct est plus chargée d’être complètement un méchant.

+ Qu’avez-vous aimé dans le film ?

Ibarreche a résumé les aspects positifs du film dans les relations: de la relation père-fille entre Triton (Javier Bardem) avec Ariel (Halle Bailey), où il y a de la rébellion, de la tension et de l’affection.

Le tiktoker aussi a reconnu que l’actrice Halle Bailey maintient un travail « énorme » avec son jeu d’acteur et sa voix et que Une autre des relations qu’il aimait était celle d’Ariel avec ErickQuoi devient plus complexe que dans la bande animéeoù Ariel est une femme fascinante avec des données et une connaissance de la mer que personne d’autre ne possède.

Ça vaut la peine? Cela dépend de chaque personne, puisque le youtubeur a également souligné qu’il y avait de nouvelles scènes, d’autres qui ont été omises du film d’animation, cependant, il a assuré qu’il avait des choses à offrir, même si il a dit que ce n’était pas mieux que l’original.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?