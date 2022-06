La petite sirène Star Halle Bailey a pleuré après avoir vu des images d’elle-même dans le remake de Disney

La chanteuse et actrice Halle Bailey a vu les premières images d’elle-même en tant qu’Ariel dans le prochain remake en direct du classique de Disney La petite Sirène, et cela l’a laissée plutôt émotive. S’adressant à ET, Bailey a révélé que voir des clips d’elle-même alors que la princesse sirène la laissait submergée, la réduisant même aux larmes, et elle a tenté d’accepter l’émerveillement à l’écran et l’image d’elle en tant que personnage bien-aimé de Disney.

« J’ai vu des petits clips… et j’ai pleuré l’autre jour. Parce que je me disais : « Je ne comprends pas comment ça se passe ! Comment c’est moi ? » C’est très accablant. Je deviens vraiment émotif rien qu’en en parlant.

De toute évidence, mettant en vedette dans La petite Sirène est une expérience émotionnelle pour Bailey, car elle ne peut pas croire que c’est elle à l’écran dans ce remake du classique de Disney. Nul doute que de nombreux fans de l’original animé se sentiront également émus lorsque les premières images de l’action en direct La petite Sirène fait son chemin en ligne.

La petite Sirène est réalisé par Rob Marshall (Le retour de Mary Poppins) d’après un scénario de Jane Goldman et David Magee et est produit par Walt Disney Pictures. Tout comme l’original de 1989, qui est vaguement basé sur le conte du même nom de Hans Christian Andersen, le film racontera l’histoire d’une jeune sirène qui conclut un accord avec une sorcière de la mer pour échanger sa voix contre des jambes afin de gagner l’amour d’un prince humain.

Les co-stars de Halle Bailey ont fait l’éloge de sa performance en tant qu’Ariel

Disney

Halle Bailey n’est pas la seule à avoir répondu avec une positivité aussi écrasante au remake de La petite Sirène, avec ses co-stars ayant fait l’éloge de sa performance centrale dans le rôle principal d’Ariel. L’acteur Javier Bardem, qui jouera dans La Petite Sirène en tant que père d’Ariel et roi d’Atlantica, Triton, a taquiné la superbe voix chantante de Bailey. « [When you’re] près de Halle, c’est impossible de chanter… Elle échauffait sa voix près de moi, et je me disais ‘Qu’est-ce que c’était ?’ Elle dit: « Oh, je ne faisais que m’échauffer … Il me faudrait cinq ans pour faire ça! », A déclaré Bardem.

Daveed Diggs, qui incarne le fidèle crabe Sebastian dans le remake, a également applaudi la performance de Bailey, la décrivant comme « une force ».

« J’ai passé un bon moment à le faire. J’ai récemment eu à faire une session ADR, c’est la première fois que j’ai pu voir quoi que ce soit dedans, ce qui était assez sauvage. C’est bizarre, sauvage et beau. Je suis très excité, et Halle [Bailey] est une force. Je suis juste heureux de jouer le crabe qui peut s’asseoir à côté d’elle.

Le reste de la distribution de personnages familiers de Disney comprend Jonah Hauer-King dans Eric, Melissa McCarthy, Jacob Tremblay dans Flounder et Awkwafina dans Scuttle. De plus, Jude Akuwudike, Noma Dumezweni, Jessica Alexander, Russell Balogh, Adrian Christopher et Emily Coates ont été choisis pour des rôles de soutien.

La petite Sirène devrait sortir aux États-Unis le 26 mai 2023.