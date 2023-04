La petite sirène Shark Attack Tease et les affiches de personnages annoncent que les billets sont maintenant en vente

La petite Sirène est sur le point de nager dans les théâtres bientôt, et les billets sont maintenant en vente. Pour célébrer, Disney a publié un nouveau regard sur le film montrant le moment où Ariel et Flounder sont poursuivis à travers un navire naufragé par un requin très grand et très en colère. Le clip donne une autre chance au public de voir à quoi s’attendre du dernier remake en direct de Disney et de certaines de ses superbes séquences sous-marines tirées directement du classique animé original.





En plus des nouvelles séquences, une série de nouvelles affiches ont été publiées, chacune se concentrant sur un format de sortie différent, y compris les sorties 4DX et IMAX, qui viendront simultanément avec sa sortie en salles générale le 26 mai. Découvrez quelques-unes des nombreuses affiches spectaculaires dessous.

La petite Sirène est basé sur la propre version de Disney de l’histoire de Hans Christian Anderson. La version Disney raconte l’histoire d’Ariel, la princesse d’un royaume sous-marin qui veut se faire une vie au pays des humains sur la terre ferme. Pour ce faire, elle conclut un pacte avec la sorcière des mers Ursula pour échanger sa voix contre la chance de devenir humaine et de suivre son cœur à la surface.

La nouvelle version de l’histoire apporte quelques modifications par rapport à l’animation de 1989 et étend également la durée d’exécution du film à 135 minutes, ce qui en fait le plus long remake d’action en direct de Disney et près d’une heure de plus que le film d’animation. Cependant, la durée d’exécution prolongée laisse la place à quatre nouvelles chansons de « Under the Sea » et de l’auteur-compositeur de « Kiss the Girls », Alan Menken, qui cette fois co-écrit avec Encanto l’auteur-compositeur Lin-Manuel Miranda.





La Petite Sirène pourrait être le succès d’un milliard de dollars que Disney recherchait.

Avant la pandémie de Covid, chaque sortie de Disney, que ce soit sous la bannière de Marvel Studios, Pixar ou Walt Disney Pictures, était accompagnée d’une règle presque tacite selon laquelle ce serait l’un des films les plus performants de l’année au box-office. Au cours des dernières années, la Maison de la souris a eu du mal à conserver sa place au sommet du box-office mondial, avec des films comme Monde étrange et Lightyear tombant à plat à leur sortie en salles. Sera La petite Sirène être le film qui donnera enfin à Disney le coup de pouce qu’il recherche ?

Alors que les nouveaux titres n’ont pas pu obtenir de support au box-office, beaucoup attendent apparemment l’inévitable sortie de Disney + après environ un mois, La petite Sirène pourrait être une exception. Le film a attiré beaucoup d’attention au cours des derniers mois et alors que la tournée promotionnelle du film se prépare à démarrer, il y a toutes les chances que peu importe à quel point les premières critiques se révèlent bonnes ou mauvaises, le film original est emblématique. assez pour attirer un large public avant l’été.

La petite Sirène présente une distribution de stars comprenant Halle Bailey, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Awkwafina, Daveed Diggs, Jonah Hauer-King, Jacob Tremblay, Jessica Alexander et Lin-Manuel Miranda.