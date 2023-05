La Petite Sirène : la poupée en édition limitée d’Ariel de Halle Bailey est maintenant disponible chez Disney

Wella Edition limitée Koleston Perfect ME+ 10/0 bond très très clair Wella 80ML

Coloration Koleston Perfect ME+ 10/0 bond très très clair Wella Koleston Perfect est LA coloration d'oxydation permanente ton sur ton incontournable de chez Wella Professionals. Pure, la coloration Koleston est formulée avec la technologie ME+ qui lui permet d'assurer des résultats d'une profondeur incroyable et d'une brillance naturelle. De plus, cette technologie réduit le risque de développer une allergie aux produits colorants. À utiliser en mélange 1+1, la coloration Koleston Perfect ME+ couvre jusqu'à 100% des cheveux gris et permet un éclaircissement à hauteur de 3/4 tons. 100% de couverture des cheveux blancs éclaircissement jusqu'à 3/4 tons résultats de couleur pure, intense et brillante des repousses jusqu'aux pointes réduction significative des dommages couleur après couleur ( aide à neutraliser les radicaux libres dans les cheveux au moment de leur formation) Mélange : Mix 1+1 avec le Welloxon Perfect pour une couleur pure et remarquable. Vous pouvez également réaliser un mix 1+2 pour la collection Special Blonde. Application : Ton sur ton ou plus foncé : Pure Naturals / Rich Naturals / Vibrant Reds / Deep Browns. Appliquez le mélange immédiatement des racines jusqu’aux pointes. Temps de pose : 30 à 40mn sans chaleur ou 15 à 25mn avec chaleur Tête entière après décoloration : 1ère étape : Pure Naturals / Rich Naturals / Deep Browns. Appliquez le mélange uniquement sur les longueurs et pointes. Appliquez à environ 2 cm du cuir chevelu. Temps de pose : 20 minutes sans chaleur et 10mn avec chaleur 2ème étape : Pure Naturals / Rich Naturals / Vibrant Reds / Deep Browns. Appliquez la couleur sur les racines. Temps de pose : 30 à 40mn sans chaleur et 15 à 25mn avec chaleur. Pour une meilleure couverture des cheveux blancs : Pure Naturals. Si vous avez 30 à 50% de cheveux blancs, utilisez 1/3 de nuance Pure Naturals. Pour 50 à 100% de cheveux blancs, utilisez 1/2 de nuances (rappel : mix 1:1). Commencez l’application sur la zone présentant le pourcentage le plus élevé de cheveux blancs. N'étirez pas trop le produit. La formule crème est onctueuse et s’étale facilement. Temps de pose : 30 à 40mn sans chaleur ou 15 à 25mn avec chaleur. Vérifiez le résultat puis rincez. Contenance : 80ml