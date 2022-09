La Petite Sirène, film avec Halle Bailey : bande-annonce et date de sortie

Disney a dévoilé la première bande-annonce de l’adaptation en direct du film classique »La petite Sirène », qui jouera Halle Bailey. A l’avance on peut voir la chanteuse et actrice chanter un petit fragment de »Part of Your World ». Les images ont été entièrement enregistrées sous l’eau, où l’on peut voir toute la magie du royaume de l’océan et Bailey en tant qu’Ariel.

La jeune princesse sirène nage dans sa caverne secrète, l’endroit où elle a chanté dans le film d’animation original, pour exprimer son désir d’une vie humaine. Le remake en direct de « La Petite Sirène » a commencé la production en 2016, mais Bailey n’a eu le rôle d’Ariel qu’en 2019. Le film sortira le 26 mai 2023.

« J’ai l’impression de rêver et je suis reconnaissante et je ne fais pas attention à la négativité », a déclaré l’actrice à propos de son rôle emblématique. La première photo officielle de Bailey en tant qu’Ariel a fait surface en juillet. Postant l’image d’elle-même sur une plage au coucher du soleil avec une queue de sirène traînant dans l’eau, elle a écrit sur son Instagram :

» Après avoir auditionné pour ce film quand j’avais 18 ans et que j’étais sur le point d’avoir 19 ans, maintenant j’ai fini de filmer une pandémie quand j’ai eu 21 ans… nous y sommes enfin parvenus. Cette expérience m’a rendu plus fort que je ne l’aurais jamais pensé. »

Le film d’animation « La Petite Sirène » est l’un des classiques les plus appréciés de Disney et suit l’histoire d’Ariel, la plus jeune fille du Sea King qui sauve un prince humain de la noyade. Tombée amoureuse de lui et de son monde, Ariel conclut un accord avec la sorcière Ursula pour devenir elle-même humaine pendant trois jours, au cours desquels le prince Eric doit donner le baiser de son véritable amour si elle veut rester libre.

La nouvelle version de »La Petite Sirène » est dirigée par Rob Marshall et Jonah Haur-King stars comme Prince Eric. Les autres membres de la distribution incluent Jacob Tremblay dans le rôle de Flounder le poisson, Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian le crabe et Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula.

»La Petite Sirène » sortira en salles le 26 mai 2023.