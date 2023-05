La Petite Sirène fait ses débuts avec 71% sur les tomates pourries, les critiques louent Halle Bailey

Les remakes douteux de l’action en direct de Disney se poursuivent avec celui de ce mois-ci La petite Sirène, et les critiques sont maintenant arrivées. Alors, ramener le conte bien-aimé d’Ariel sur grand écran a-t-il fonctionné ? Ou est La petite Sirène une autre moindre tentative de relancer un classique? Eh bien, les choses se présentent plutôt bien jusqu’à présent, avec La petite Sirène fait ses débuts avec un nouveau 71% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Mais voyons ce que les critiques ont à dire…





Nous commençons par Julian Roman, de 45secondes.fr, qui a fait l’éloge de la « performance de star » de Halle Bailey en tête et du casting diversifié, et bien qu’il ait quelques problèmes avec le scénario, il ne pouvait pas en avoir assez de la « voix montante et de l’énergie rayonnante » de Bailey. .”

« La course n’a rien à voir avec leurs performances. Il est ahurissant que les préjugés basés sur un dessin animé soient devenus controversés. Des applaudissements tonitruants ont suivi le puissant et sincère « Part of Your World » de Bailey. Elle a absolument gagné le droit de jouer Ariel.

Poursuivant avec Peter Debruge de Variety, racontant La petite Sirène en action en direct en valait la peine grâce à ce qui ressemble à une performance stellaire de l’actrice et chanteuse Halle Bailey.

« Halle Bailey est la raison pour laquelle tout public devrait avoir besoin de justifier que Disney revisite ce classique. »

Les éloges pour Halle Bailey continuent grâce à Maureen Lee Lenker de Entertainment Weekly, qui qualifie sa performance de la meilleure chose dans tous les remakes d’action en direct de Disney.

« Avec Halle Bailey, la vie sous la mer est meilleure que tout ce que Disney a fait en direct en près d’une décennie. »

En fait, il semble que ce soit La petite Sirène vaut la peine d’être vu pour Bailey seul, Helen O’Hara d’Empire trouvant à redire au reste du film mais le déclarant «sauvé» par Bailey en tant qu’Ariel.

« Un autre remake » live-action « qui est plus sombre et moins convaincant que l’original animé, mais il est sauvé par la charmante performance de Bailey, le culot de McCarthy et la magie éternelle de l’histoire. »





La Petite Sirène débarque au cinéma vendredi

Malheureusement, et un peu comme l’océan, nous devons toujours prendre le rugueux avec le lisse. Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter a continué d’applaudir Bailey, mais ne l’a pas trouvée suffisante pour sauver La petite Sirène.

« Une adaptation ho-hum portée par un beau virage en tête. »

Ellen E Jones du Guardian ressentait la même chose, donnant La petite Sirène un score moindre de 2/5, mais a fait valoir que Bailey est un « triomphe absolu ».

« Bailey est à la fois le seul triomphe absolu du film fini et le meilleur argument pour toute cette entreprise de remake d’action en direct dans un package mermaidcore scintillant. »

Un autre 2/5 a été donné à La petite Sirène par Clarisse Loughrey de The Independent. Bien qu’ils aient également félicité Bailey pour sa performance centrale …

« Il y a une vraie puanteur d’obligation envers tout ce qui existe autour de Bailey et de son tour de star. »

Molly Edwards de Total Film a ressenti le contraire, cependant, en attribuant La petite Sirène un 4/5 presque parfait et, sans surprise, louant davantage les efforts de Halle Bailey.

« Une nouvelle tournure pétillante et enchanteresse qui surpasse l’originale, avec une performance parfaite de Halle Bailey. »

Enfin, Rachel LaBonte de Screen Rant a estimé que les défauts des remakes avaient été éliminés par Halle Bailey et l’approche plus profonde du film du conte bien-aimé de Disney.

« Dirigé par une Halle Bailey parfaite, La Petite Sirène est renforcée par une caractérisation plus profonde et une grande portée, même si elle est aux prises avec des défauts. »

Réalisé par Rob Marshall, nominé aux Oscars, La petite Sirène est un récit de l’histoire bien-aimée d’Ariel, une jeune sirène belle et fougueuse avec une soif d’aventure. La plus jeune des filles du roi Triton et la plus provocante, Ariel aspire à en savoir plus sur le monde au-delà de la mer après être tombée amoureuse du fringant prince Eric. En concluant un accord avec la méchante sorcière de la mer, Ariel lui donne la chance de faire l’expérience de la vie sur terre, mais met finalement sa vie en danger.

Avec Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Daveed Diggs, Awkwafina, Jacob Tremblay, Noma Dumezweni, Javier Bardem et Melissa McCarthy, La petite Sirène devrait sortir en salles aux États-Unis le 26 mai 2023.