La petite sirène devrait faire sensation au box-office lors de son week-end d’ouverture

Le succès de la stratégie de remake de l’action en direct de Disney se poursuivra grâce à La petite Sirène, qui cherche actuellement à faire sensation au box-office lors de son week-end d’ouverture. Prévue pour une sortie le week-end du Memorial Day, la dernière adaptation en direct d’un classique animé de Disney devrait rapporter 100 millions de dollars à 4 300 cinémas nord-américains au cours de ses trois premiers jours de sortie, suivis de 120 à 125 millions de dollars supplémentaires lundi (selon Variété).





Cela ferait La petite Sirène l’un des remakes d’action en direct les plus réussis, avec des goûts de Le roi Lion rapportant 191 millions de dollars au cours de son premier week-end, Aladdin récolter 91 millions de dollars, et La belle et la Bête lancement avec 174 millions de dollars. Ces trois films ont ensuite rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde, suggérant ainsi que La petite Sirène pourrait bien faire la même chose.

La petite Sirène met en scène l’histoire d’Ariel, la plus jeune fille du souverain du royaume d’Atlantica, le roi Triton. Fascinée par le monde des humains, Ariel se voit interdire de l’explorer. Mais après avoir sauvé le prince humain Eric d’un naufrage et être tombée amoureuse de lui, elle devient déterminée à être avec lui dans le monde au-dessus de l’eau. Ces actions conduisent à une confrontation avec son père et à une rencontre avec la sorcière de la mer complice Ursula, concluant un accord avec elle pour échanger sa belle voix contre des jambes humaines lui permettant de découvrir le monde au-dessus de l’eau et d’impressionner Eric. Cependant, cela met finalement sa vie (et la couronne de son père) en danger.





La petite sirène a reçu une réponse positive des critiques

Disney

La petite Sirène a maintenant été créée, les critiques répondant positivement à la dernière tentative de Disney de relancer l’une de leurs histoires classiques. Alors que beaucoup trouvaient encore que le film était une version moindre de son homologue animé, tout le monde s’accorde à dire que Halle Bailey brille en tant qu’Ariel.

Julian Roman, de 45secondes.fr, a déclaré à propos de la performance de Bailey: «La race n’a rien à voir avec leurs performances. Il est ahurissant que les préjugés basés sur un dessin animé soient devenus controversés. Des applaudissements tonitruants ont suivi le puissant et sincère « Part of Your World » de Bailey. Elle a absolument gagné le droit de jouer Ariel.

Pendant ce temps, d’autres ont déclaré que « Halle Bailey est la seule raison pour laquelle tout public devrait justifier que Disney revisite ce classique », et même que « Avec Halle Bailey, la vie sous la mer est meilleure que tout ce que Disney a fait en direct depuis près d’une décennie. .”

Réalisé par le nominé aux Oscars Rob Marshall (Chicago, le retour de Mary Poppins) avec un scénario du double nominé aux Oscars David Magee (La vie de Pi, Trouver Neverland), La petite Sirène stars chanteuse et actrice Halle Bailey (adulte) aux côtés de Jonah Hauer-King (Le retour d’un chien à la maison), Daveed Diggs, lauréat du Tony Award (Hamilton), Awkwafina (Raya et le dernier dragon), Jacob Tremblay (Luca), Noma Dumezweni (Le retour de Mary Poppins), Art Malik (Patrie), l’oscarisé Javier Bardem (Il n’y a pas de pays pour les vieillards) et la double nominée aux Oscars Melissa McCarthy (Pouvez-vous jamais me pardonner ?, Demoiselles d’honneur).

La petite Sirène devrait sortir en salles aux États-Unis le 26 mai 2023.