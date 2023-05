« La Petite Sirène »: date à laquelle le célèbre film de Disney atteindra le streaming

Comme nous le savons bien, « La petite Sirène » a sa version remake en direct produite par Disney qui sortira en salles jeudi prochain, le 25 mai. Ce nouvel épisode rejoint d’autres succès tels que « Le Roi Lion » et « Aladdin », qui ont été réinventés pour captiver les générations actuelles d’aujourd’hui. Est-il possible que cette nouvelle bande atteigne plateformes de streaming en peu de temps ?

Ce jeudi 25 mai, les cinémas du monde entier feront leur première La version remake de « La Petite Sirène »ce classique de 1989 qui raconte les aventures d’une jeune sirène qui rêve de connaître le monde des humains, malgré le danger latent que cela comporte.

Bien que les rumeurs et les désapprobations se soient concentrées sur le protagoniste et quelques personnages du filmles critiques du film ont été favorables jusqu’à présent, en particulier lors de la narration de la vie et de la capacité d’Ariel dans cette nouvelle édition.

« La Petite Sirène » sortira le 25 mai (Photo : Disney Studios)

Pourtant, le doute chez les adeptes du classique animé et les fans de la série s’est installé sur les réseaux sociaux quelques jours après sa première sur le billboard : Combien de temps « La Petite Sirène » arrivera-t-il sur les plateformes de streaming ? Eh bien, au cas où vous voudriez connaître la réponse, il vous suffit de continuer à lire ici dans Mag.

QUAND « LA PETITE SIRÈNE » ARRIVERA-T-ELLE EN STREAMING ?

Si vous faites partie de ceux qui préfèrent voir « La Petite Sirène » de chez vous, sachez que l’attente pourrait être repoussée à la mi-juillet. Compte tenu de la distance que Disney donne à ses films, on peut affirmer que lLa nouvelle adaptation du classique animé met entre 45 et 60 jours pour arriver dans le monde du streaming.

Compte tenu des critiques positives, il est fort probable que Disney choisisse de retarder un peu son arrivée sur sa plateforme virtuelle afin que l’attente dans les salles grandisse en vue de sa première.

Jonah Hauer-King dans le rôle d’Eric dans « La Petite Sirène » (Photo : Walt Disney Studios Motion Pictures)

Rappelons que cette nouvelle version mettra en vedette Halle Bailey et sera réalisée par Rob Marshall, un cinéaste bien connu pour son travail sur « Memoirs of a Geisha » et « Chicago ».

Dans ce sens, la date moyenne pour atterrir sur la plateforme officielle de Disney finirait par être entre fin juin ou mi-juillet . Comptez-vous attendre aussi longtemps pour un classique du monde du film d’animation ?

EN QUOI CONSISTE LE LIVE-ACTION DE « LA PETITE SIRÈNE » ?

La production est une nouvelle adaptation du conte de Hans Christian Andersen, il n’y a donc pas beaucoup de mystère dans son intrigue. Voici le synopsis officiel du film : « ‘La Petite Sirène’ raconte l’histoire de Arielle (Halle Bailey), une jeune sirène belle et énergique avec une soif d’aventure. Elle est la plus jeune des filles du roi Triton (Javier Bardem) et la plus provocante, désireuse d’en savoir plus sur le monde extérieur. »

« En visitant la surface, elle tombe amoureuse du beau prince Éric (Jonas Hauer-King). Bien qu’il soit interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Arielle Tu dois suivre ton coeur. »

Javier Bardem dans le rôle du roi Triton dans « La Petite Sirène » (Photo : Disney Pictures)

« Elle passe un marché avec la méchante sorcière des mers, Ursule (Melissa McCarthy), ce qui lui donne la chance de faire l’expérience de la vie sur terre. Cependant, la recherche de notre protagoniste met sa vie et la couronne de son père en danger. »

PLUS D’INFORMATIONS SUR « LA PETITE SIRÈNE »

FICHE TECHNIQUE DE « LA PETITE SIRÈNE »

Titre original : La Petite Sirène

Année : 2023

Durée : 135 min.

Pays : États-Unis

Réalisateur : Rob Marshall

Scénario : Jane Goldman, David Magee, Ron Clements, John Musker

Musique : Alan Menken, Lin-Manuel Miranda

Directeur de la photographie : Dion Beebe

Entreprises : Lucamar Productions, Marc Platt Productions, Walt Disney Pictures, 5000 Broadway Productions, Xm2 Pursuit

Distributeur : Walt Disney Pictures

QUAND FAIT LA PREMIÈRE EN DIRECT DE « LA PETITE SIRÈNE » ?

1. En Amérique Latine :

Si vous êtes dans Amérique latinevous pouvez voir le film dans les salles, de jeudi 25 mai 2023. Il convient de noter que cela s’applique aux pays : Mexique, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Pérou, Colombie, Panama, Équateur, Venezuela, Bolivie, République dominicaine, Porto Rico, Paraguay, Chili, Argentine et Uruguay.