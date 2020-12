La petite maman de DaBaby, Mama MeMe, l’appelle après que DaniLeigh ait confirmé sa romance

Elle ne le laisse pas s’en tirer.

Il y a quelques heures à peine, DaniLeigh et DaBaby ont rendu public leur histoire d’amour ravivée. La chanteuse de Def Jam a partagé une image qui la montrait embrassant le Église rappeur par derrière et elle l’a appelé « mon bébé » dans la légende avec un emoji de coeur. DaBaby a également montré un peu d’amour à DaniLeigh dans son histoire Instagram, car ils appréciaient de la nourriture et de la musique, mais l’ex du rappeur n’allait pas le laisser afficher sa romance sans sonner. MeMe, la mère de la fille de DaBaby, avait quelques choses à dire maintenant que DaBaby et DaniLeigh sont de retour ensemble. Elle a profité de son histoire Instagram pour partager une série de messages adressés à son ex. Tout d’abord, MeMe a posté une photo d’elle et de DaBaby et a écrit: «C’était il y a un mois», avec des émojis qui pleuraient en riant. Dans une autre diapositive, elle a ajouté: « ‘J’ai eu le mot à dire alors j’ai appelé un démission. Je vous prépare tous à tout lol. Ne laissez pas cette merde vous dépasser. » Plus tôt cette année, MeMe a lancé des insultes à la manière de DaniLeigh et a accusé le chanteur d’être obsédé. Dani a essayé de jouer contre l’attaque verbale et les deux femmes ne se sont pas adressées publiquement depuis lors. Découvrez l’histoire de MeMe ci-dessous.

Instagram

Instagram

Instagram