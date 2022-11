La petite-fille du président Biden, Naomi Biden, se marie lors du 19e mariage à la Maison Blanche

C’était une belle journée pour un mariage à la Maison Blanche.

Naomi Biden, la petite-fille du président Joe Biden, a épousé Peter Neal lors d’une cérémonie sur la pelouse sud de la Maison Blanche aujourd’hui 19 novembre à 11 heures, heure de l’Est.

Biden, 28 ans, et Neal, 25 ans, ont été créés ensemble par un ami commun il y a près de quatre ans alors qu’ils étaient à New York. Biden est associé au cabinet d’avocats multinational Arnold & Porter Law. Neal est diplômé de la Carey Law School de l’Université de Pennsylvanie. Ils vivent actuellement ensemble à Washington, DC

Peter Neal a épousé la petite-fille du président Joe Biden, Naomi Biden, le samedi 19 novembre. Evan Agostini / AP Images

Pour la cérémonie, Biden a marché dans l’allée dans une robe blanche par Ralph Lauren.

« Félicitations Naomi et Peter ! Nous vous aimons », le compte Twitter officiel de la Première Dame Jill Biden tweeté de l’événement. Rafanelli Events a publié des photos du mariage sur Instagram.

Outre le président et son épouse, Jill Biden, les invités au mariage comprenaient le père de Biden, Hunter Biden, et les sénateurs Chris Dodd du Connecticut et Ted Kaufman du Delaware.

Naomi Biden, la petite-fille du président américain Joe Biden et son fiancé Peter Neal font du vélo à Nantucket, Massachusetts. Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Le Dr William Neal, le père de Peter, a chanté lors de la cérémonie qui s’est déroulée sur la pelouse sud. Une réception aura lieu à l’Executive Mansion.

« Cela a été une joie de voir Naomi grandir, découvrir qui elle est et se tailler une vie aussi incroyable », ont déclaré le président Biden et Jill Biden, selon un communiqué de presse de la Maison Blanche. « Maintenant, nous sommes remplis de fierté de la voir choisir Peter comme mari et nous sommes honorés de l’accueillir dans notre famille. Nous leur souhaitons des journées pleines de rires et un amour qui s’approfondit d’année en année.

Le mariage place Biden et Neal parmi une ligue unique de jeunes mariés.

Dans le passé, la Maison Blanche a servi de cadre aux cérémonies de mariage et aux réceptions des premiers membres de la famille, des nièces, de la sœur d’une première dame, ainsi qu’à un photographe officiel de la Maison Blanche.

Le président Richard M. Nixon a escorté sa fille Trici dans l’allée lors de son mariage à la Maison Blanche en 1971. Archives Bettmann

Le dernier mariage à avoir eu lieu à la Maison Blanche remonte à 2013, lorsque le photographe officiel de la Maison Blanche de Barack Obama, Pete Souza, a épousé Patti Lease au Rose Garden.

Un mois après son mariage en 2008 à Crawford, au Texas, le père de Jenna Bush Hager (alors président George W. Bush) a également organisé sa réception de mariage à la Maison Blanche.

En 1967, la fille de Lyndon B. Johnson, Lynda Bird Johnson, a épousé Chuck Robb à l’Executive Mansion. Des années plus tard, en 1971, Richard Nixon a accompagné sa fille Tricia Nixon dans l’allée vers le Rose Garden pour épouser Edward Finch Cox.

Le président Biden n’est pas un débutant lorsqu’il s’agit d’assister à un échange de « je fais » à la Maison Blanche.

En 1994, il est sénateur lorsqu’il assiste au mariage d’Anthony Rodham, le frère d’Hillary Clinton, avec Nicole Boxer.