La petite-fille d’Elvis Presley dit qu’elle essaie de ne pas écouter sa musique : « Je ne la mets pas »

Riley Keough, qui est la fille de Lisa Marie Presley et la petite-fille d’Elvis Presley, parle de son chagrin un an après que son frère cadet, Benjamin Keough, s’est suicidé à l’âge de 27 ans.

L’acteur de 32 ans est apparu sur le podcast « Just for Variety » animé par Marc Malkin cette semaine, utilisant la fin de leur segment pour discuter des conséquences de la perte subie par sa famille l’année dernière.

Riley Keough assiste à la Vanity Fair Oscar Party le 9 février 2020 à Beverly Hills, Californie. Axelle/Bauer-Griffin / FilmMagic

« Je pense que lorsque vous êtes en deuil, tout vous frappe pour la première fois », a déclaré la star de « Zola ». « C’est comme, ‘Oh, je vis ça dans le chagrin maintenant.’ Ce sont les petites choses au début, comme si j’allais à l’épicerie dans le chagrin. Jamais fait ça avant. Et puis c’est comme, ‘Je retourne au gymnase avec le chagrin.’ Et donc vous devez en quelque sorte revivre tout dans le chagrin jusqu’à ce que vous ayez tout fait dans le chagrin d’après mon expérience.

Keough a décrit son retour au set pour « The Terminal List » tout en pleurant comme une nouvelle expérience pour apprendre à naviguer. Deux jours après son retour sur le plateau, elle a déclaré que revenir à tout ce qui était intact était une expérience «bizarre».

« C’est bizarre… tu es de retour dans ton bureau, pour ainsi dire, mais ton frère est parti », dit-elle.

Elle a admis qu’elle avait des idées préconçues sur le suicide, alors lorsque Benjamin est décédé en juillet 2020, elle a commencé à publier des vidéos sur Instagram pour « partager que les gens dont vous ne savez jamais qu’ils se suicideraient peuvent se suicider » et s’est mis à prendre éloigner les préjugés entourant le suicide

« Il n’y a pas une seule version », a-t-elle ajouté. « Et notre scénario… je n’aurais jamais imaginé. Ce n’était pas quelque chose que j’ai vu venir… Je pense que les gens ont cette façon d’imaginer la santé mentale, et je pense que c’est vraiment pour moi ce que j’ai toujours voulu communiquer par lui. Tous ceux qui le connaissaient le savaient, mais c’était juste une personne magique.

Depuis que la mort de son frère l’a prise sous le choc, Keough a déclaré qu’elle essayait d’en parler quand elle le pouvait parce qu’elle trouvait que les gens ne parlaient pas de la mort « frustrant » car c’est quelque chose que nous devrons tous faire face un jour.

« Autant que je peux, je l’apporte dans les conversations si c’est approprié, évidemment, mais en particulier avec des personnes qui ont vécu des situations similaires parce que je l’ai fait, et j’ai vu à quel point cela rendait les gens mal à l’aise », a-t-elle déclaré. « Personne ne savait vraiment quelle était la bonne chose à dire. Il y a tellement de choses, ‘Oh, je ne veux pas parler de ça. Je ne sais pas si nous devons le dire. Dois-je le dire ou ne devrais-je pas parler ?’ Et je suis juste très comme oui, en parler. Je veux parler de mon frère.

Keough s’est souvenue de son frère sur ce qui aurait été des moments marquants au cours de la dernière année après qu’elle lui ait rendu un hommage déchirant après sa mort. Moins d’un mois après son inhumation à Graceland, elle a rendu hommage à son frère à l’occasion de ce qui aurait été son 28e anniversaire, en sous-titrant simplement une publication Instagram contenant une multitude de souvenirs de famille, « Joyeux anniversaire, bel ange ».

En décembre, Keough a évoqué son premier Noël sans son jeune frère à ses côtés dans une publication Instagram, partageant un selfie recadré en gros plan des frères et sœurs.

« Les mots ne peuvent décrire à quel point c’est douloureux », a-t-elle écrit en partie. «Je pense à tous ceux qui ont perdu quelqu’un qu’ils aiment et à tous ceux dont les premières vacances sont avec chagrin et sans la personne qu’ils aiment. Et je pense aussi à toutes les belles personnes qui ne peuvent pas être ici avec nous sous une forme physique et leur envoyer mon amour où qu’elles soient, pas trop loin.

Au cours de l’épisode, Keough et Malkin ont abordé le sujet de son grand-père, Elvis Presley, après avoir discuté des similitudes entre la voix du chanteur country Orville Peck et celle du « King of Rock and Roll ». Lorsqu’on lui a demandé si elle écoutait la musique de son grand-père, Keough a répondu honnêtement: « Je ne la mets pas. »

« Si c’est allumé, je l’écouterai », a-t-elle ajouté peu de temps après. « Il y a définitivement de l’émotion autour de ça. Il y avait certainement beaucoup de chagrin autour de cela en grandissant, surtout en voyant ma mère et ma grand-mère. Il y avait quelque chose de triste, de genre tragique… donc il y avait définitivement cette relation avec cela. Et je pouvais voir dès mon plus jeune âge que cela rendrait ma mère triste. Et donc je pouvais le sentir.

Bien qu’écouter la musique de son grand-père ne soit pas un choix conscient, a déclaré Keough. « C’est définitivement une expérience émouvante, surtout si c’est l’une des chansons les plus émouvantes. Les trucs plus gospel me rendent définitivement émotif. Mais je l’écouterai s’il est allumé, je ne vais tout simplement pas le mettre.

Pour son prochain rôle dans « Daisy Jones and the Six », Keough chantera, et Malkin a souligné que la première chose que les membres du public rechercheront et écouteront sont les similitudes entre elle et son grand-père emblématique.

Alors, est-elle comme Elvis quand elle chante ?

« Je ne le suis pas », a rapidement répondu Keough. « Ma voix n’est pas comme Elvis mais je vais vous dire, je viens d’apprendre que j’ai une sorte de voix country. Je l’ai réalisé l’autre jour en studio.

« J’ai une voix étrange… mais c’est amusant et j’adore ça et je suis toujours intéressé à essayer des choses. J’ai une chose étrange où je me fiche d’échouer, et cela a été vraiment utile dans ce domaine traiter. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes à risque de suicide, veuillez appeler la ligne de vie nationale pour la prévention du suicide des États-Unis au 800-273-8255, envoyez TALK par SMS au 741741 ou rendez-vous sur SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.