La petite-fille de Joe Biden, Naomi, annonce son mariage à la Maison Blanche

La Maison Blanche organisera une célébration spéciale supplémentaire.

Le président Joe Biden et la petite-fille de la première dame Jill Biden, Naomi Biden, ont partagé qu’elle et son fiancé Peter Neal célébreront leur mariage sur le site historique.

« Peter et moi sommes infiniment reconnaissants à ma Nana et Pop pour l’opportunité de célébrer notre mariage à la Maison Blanche », a tweeté Naomi, 28 ans, lundi. « Nous avons hâte de rendre officiel notre engagement les uns envers les autres et pour ce qui nous attend. »

La future mariée est la fille aînée du fils du président Hunter.

Dans une déclaration à NBC News, Michael LaRosa, porte-parole de la première dame, a confirmé que le couple et les familles en sont encore aux premières étapes de la planification de l’événement.

« La première famille, le couple et leurs parents sont encore au stade de la planification de toutes les festivités du mariage et ont hâte d’annoncer de plus amples détails dans les mois à venir », a déclaré LaRosa dans un communiqué. « Conformément aux autres événements privés organisés par la première famille et conformément aux traditions des précédentes festivités de mariage à la Maison Blanche dans les administrations précédentes, la famille Biden paiera pour les activités de mariage qui se déroulent à la Maison Blanche. »

Naomi et Peter se sont fiancés en septembre 2021. Ils ont annoncé leur nouvelle en publiant un selfie sur leurs pages Instagram, avec la bague de fiançailles de Naomi en vue.

« Pour toujours », a-t-elle simplement légendé la photo, avec le lieu défini comme Jackson Hole, Wyoming.

Selon l’historien présidentiel Doug Wead, dans un extrait de son livre de 2008 « All the Presidents’ Children », neuf enfants présidentiels se sont mariés lors de cérémonies à la Maison Blanche. Le dernier était les noces du 12 juin 1971 de Tricia Nixon.

Jenna Bush Hager d’AUJOURD’HUI s’est mariée alors que son père, George W. Bush, était président. Cependant, la cérémonie a eu lieu au ranch de la famille Bush à Crawford, au Texas.

En janvier 2021, Jenna s’est assise avec Naomi, la fille de Biden, Ashley, et ses petits-enfants Finnegan, Maisy et Natalie. La famille a parlé de son lien étroit avec le commandant en chef.

« C’est quelque chose que j’ai l’impression que certaines personnes ne croient pas quand nous disons qu’il appelle littéralement, pas seulement, comme, l’un de nous tous les quelques jours », a déclaré Maisy. « Il m’appelle, puis appelle Naomi, puis il appelle Finn, puis il appelle Natalie, puis il appelle Ashley, puis il appelle le petit Hunter. »

À l’époque, Naomi a également partagé qu’elle était heureuse que ses grands-parents emménagent à la Maison Blanche.

« Je suis vraiment ravie qu’ils soient à quelques kilomètres de mon appartement, donc je peux aller voler de la nourriture gratuite dans la cuisine », a-t-elle dit en riant.