La petite chouette trouvée cachée dans l’arbre de Noël Rockefeller ne rentre pas à la maison. Voici pourquoi.

Le nouveau héros de Noël de cette saison – un petit passager clandestin qui a survécu au long trajet du nord de l’État de New York au Rockefeller Center de Manhattan sur une épicéa de Norvège – ne sera pas ramené dans son ancienne maison pour être relâché dans la nature.

Alors, va-t-il bien?

« Il y a eu beaucoup de controverse sur le site de sortie », a déclaré Ellen Kalish, directrice et fondatrice du Ravensbeard Wildlife Center, une organisation à but non lucratif de Saugerties, New York, où le hibou, nommé Rockefeller d’après le sapin de Noël où il a été retrouvé, se rétablit. . « [But] Les hiboux-aigrettes par nature sont nomades. Ils n’ont fondamentalement pas de base à moins qu’ils élèvent une famille, auquel cas ils aident tous les deux à nourrir les bébés et ensuite ils partent pour leur vie en solo. «

Ce style de vie nomade joue en faveur de Rockefeller. Plutôt que de «le stresser» lors d’un voyage de deux heures jusqu’à son ancienne maison à Oneonta, New York, Kalish prévoit de le libérer du centre de la faune dans les bois environnants ce samedi 21 novembre.

« C’est ce qu’on appelle une sortie douce où nous allons mettre de la nourriture sur la plate-forme au cas où il aurait faim et n’aurait pas une nuit de chasse réussie », a déclaré Kalish à 45Secondes.fr. « Nous pensons qu’il ira là où il veut aller. »

Au final, cette aventure inattendue ne sera « qu’un petit détour » pour le prédateur nocturne, a-t-elle déclaré.

Kalish a appris l’existence de l’oiseau vagabond plus tôt cette semaine, lorsque la femme d’un ouvrier qui a aidé à transporter et à sécuriser l’épinette de Norvège de 23 mètres de long a appelé pour demander si le centre a réhabilité des hiboux . Le mari de la femme avait trouvé ce qu’il croyait être un bébé hibou dans le célèbre arbre de Noël, mais la petite peluche était loin de chez lui.

Kalish a accepté de prendre la chouette. « Au début, quand j’ai ouvert la boîte et que je l’ai regardé, j’étais tellement reconnaissante qu’il soit alerte et aux yeux brillants et pas en un petit tas au fond de la boîte », a-t-elle déclaré.

Elle a immédiatement réalisé que ce n’était pas une chouette, mais une petite chouette du Nord adulte (Aegolius acadicus); à 2,5 onces (70 grammes), c’est l’une des plus petites espèces de hiboux aux États-Unis. (Le plus petit hibou du monde, le bien nommé chouette elfe , vit dans certaines parties du sud-ouest américain et du Mexique.) Les hiboux de l’aigrette sont nommés pour un appel qu’ils font, qui ressemble à une scie affûtée contre une pierre à aiguiser, selon The Cornell Lab of Ornithology .

De retour à Ravensbeard, Kalish a nourri Rockefeller de nombreuses souris, mais « nous n’avons pas regardé [him eat] parce que nous ne voulons pas qu’il associe les humains à la nourriture », a-t-elle déclaré. Il est probable que Rockefeller n’ait rien dîné ni bu depuis trois jours, alors« nous lui donnons juste un buffet à volonté souris et l’engraissent, car il était très maigre. »

Selon le Cornell Lab of Ornithology, la petite chouette a un visage de chat, une tête surdimensionnée et des yeux jaune vif. (Crédit d’image: Ravensbeard Wildlife Center)

Sinon, Rockefeller va très bien. Les rayons X ont montré qu’il n’avait aucune fracture et que son état musculaire était bon, a déclaré un vétérinaire à Kalish.

Quant à savoir comment Rockefeller est devenu un auto-stoppeur d’arbre de Noël, il ne renverse pas les haricots.

« Tout le monde devine; il est le seul à connaître sa véritable histoire », a déclaré Kalish. « Nous soupçonnons qu’il a été piégé ou assommé. Il pourrait même être dans une cavité d’arbre et personne ne l’a remarqué, car [saw-whet owls] sont tellement camouflés. »

Rockefeller n’est pas le seul « ornement » de hibou inattendu jamais enregistré. L’année dernière, une famille géorgienne a été stupéfaite de trouver un hibou hurleur de l’Est dans son arbre de Noël, selon Fox4 News .

