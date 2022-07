La petite amie d’un homme cache un important héritage qu’elle a reçu de son grand-père pendant sept ans

Un homme demande conseil à Reddit après avoir appris que sa petite amie gardait secret pour lui l’héritage que lui avait laissé son grand-père.

La somme d’argent qui lui restait était suffisante pour lui permettre de prendre sa retraite et de ne plus jamais travailler un jour de sa vie.

Mais, sans divulguer cette information, c’est son petit ami qui payait la plupart des coûts de leur relation.

Sa petite amie a reçu l’héritage il y a 7 ans et elle l’a gardé secret tout le temps.

Le petit ami a posté sur le fil « r/AmItheA–hole » de Reddit – un sous-reddit où vous pouvez parler d’une situation gênante dans laquelle vous vous trouvez.

Il commence son message en disant que lui et sa petite amie, Terra, sont ensemble depuis dix ans et qu’ils ne sont pas mariés parce qu’elle est contre le mariage.

Ils louent un appartement ensemble et, dans le cadre de leur arrangement, il paie environ 75 % du loyer car il gagne environ 25 % de plus que Terra.

Ils ont tous les deux un compte partagé et les comptes individuels qu’ils utilisent pour dépenser ce qu’ils veulent.

Un soir, il est allé dîner avec la famille de Terra pour fêter l’anniversaire de sa mère.

« Elle lui a acheté un sac à main chic. Sa sœur a fait un commentaire sur son prix. J’ai demandé comment elle pouvait se le permettre (c’était plus cher que 5 mois de loyer), et elle m’a dit qu’elle avait économisé de l’argent », a-t-il déclaré dans son poste.

La sœur de Terra a ri de son commentaire et a dit que l’argent provenait directement de l’héritage de leur grand-père qu’elle avait reçu.

Cela a choqué l’homme parce que c’était la première fois qu’il en entendait parler, et il a posé la question plus tard dans la nuit.

« Elle m’a parlé de l’argent qu’elle a reçu il y a sept ans », a-t-il écrit. « C’est suffisant pour que si elle le voulait, elle n’ait plus à travailler. Terra m’a dit qu’elle y plongeait quand elle partait en vacances et dans d’autres trucs amusants. »

La révélation de tout cet argent sur lequel elle était assise l’avait bouleversé.

Après avoir entendu cela, l’homme s’est fâché, disant qu’il payait la plupart des dépenses de vacances et payait aussi plus en loyer.

Il a expliqué que Terra avait perdu son emploi quelques années auparavant et qu’il avait fini par faire des heures supplémentaires pour tout payer pendant plusieurs mois.

« Elle avait de l’argent, et pas une seule fois elle n’a aidé. Ou du moins, elle a réussi, alors nous payions le même montant », a-t-il écrit.

Terra a dit que ce n’était pas son argent et a fini par quitter l’appartement.

Il a appelé sa sœur, lui a raconté l’histoire et a dit que Terra était un abruti.

Terra a finalement trouvé le message Reddit et a menacé de ne pas revenir à moins qu’il ne le supprime, ce qu’il a refusé.

Les commentaires ont décidé que l’homme est NTA.

Tout le monde a décidé que l’affiche originale est NTA parce qu’elle a menti pendant sept ans et « en récoltait les bénéfices ».

Un commentateur a dit : « Pour moi, le mensonge est la raison pour laquelle elle est TA ; ce n’est pas mal de payer plus si vous gagnez plus, et elle n’est pas non plus obligée de partager avec vous, mais vous devez être honnête sur les finances avec votre partenaire. »

D’autres ont commenté, disant qu’ils ont été dans une situation similaire mais se sont communiqué leurs finances. Beaucoup appellent sa petite amie pour avoir gardé ce secret alors qu’elle aurait dû communiquer qu’elle a acquis cet héritage.

Beaucoup d’autres pensent que c’est égoïste pour sa petite amie de ne pas l’aider avec des dépenses et de le faire faire des heures supplémentaires et d’être incapable d’économiser pour s’offrir quelque chose qu’il aimerait.

Tous ont exprimé leur dédain parce que l’affiche originale travaillait trop lorsque sa petite amie avait les dépenses pour l’aider mais a choisi de ne pas le faire.

