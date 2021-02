La petite amie de Yazan Abu Horira: qui est Lulu?

Fiancé de 90 joursYazan Abu Horira semble s’éloigner de la relation tumultueuse dont le public a été témoin dans l’émission.

« Je jure, je suis heureux maintenant avec ma petite amie », a déclaré Yazan dans un Instagram Live le 16 décembre 2020. « J’oublie tout. »

« Un des plus beaux jours de ma vie, et j’espère que mon avenir restera brillant et heureux », a-t-il déclaré dans un message le mois dernier, en identifiant l’utilisateur Instagram @ ya_lulu7.

Qui est la petite amie de Yazan Abu Horira, Lulu?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur le nouveau boo de la star de télé-réalité.

Le passé de Yazan Abu Horira est un peu compliqué.

Yazan Abu Horira est entré pour la première fois aux yeux du public lorsqu’il a été présenté dans la deuxième saison de Fiancé de 90 jours: l’autre voie avec sa petite amie de l’époque, Brittany Banks.

Brittany vivait à Palm Beach, en Floride, et prévoyait de déménager dans le pays natal de Yazan, la Jordanie, afin de l’épouser.

Cependant, des conflits sur leurs cultures conflictuelles sont rapidement venus entre les deux.

La famille strictement musulmane de Yazan désapprouvait le style de vie festif de Bretagne et publiait à peine des publications sur les réseaux sociaux. Le couple a également fait face à une barrière linguistique et n’a embauché un traducteur que tard dans le spectacle.

De plus, Brittany a caché un divorce en cours avec son nouveau fiancé; et les deux parties ont accusé l’autre de tricher, de mentir et même de voler de l’argent.

Le couple a été confirmé à la mi-décembre, à peu près au même moment où Yazan a commencé à faire allusion à une nouvelle relation sur son compte Instagram.

La star de télé-réalité a utilisé le hashtag «#lulu» et a tagué un compte avec le nom d’utilisateur «@ ya_lulu7».

Lors d’une apparition en direct sur Instagram le 16 décembre, Yazan a déclaré au public de la nouvelle relation: «Je vais mieux maintenant, je suis tellement heureuse.»

Elle est jordanienne, comme Yazan.

Yazan vit à Amman, en Jordanie, et selon les médias sociaux de sa petite amie, elle a un héritage similaire.

Le compte Instagram étiqueté dans les publications de Yazan n’est plus visible, mais il a été rapporté que la bio de Lulu incluait un drapeau jordanien à côté des mots «Jordanien et fier».

Lulu ferait également partie de la religion musulmane.

Elle vit en Amérique.

Yazan a confirmé sur Instagram Live que sa nouvelle petite amie «est américaine» et «vit en Amérique», amenant les fans à spéculer sur un retour potentiel à la franchise à succès de TLC.

Le drame avec Brittany est terminé… soi-disant.

La personnalité de la télévision a également affirmé que lui et Brittany s’étaient parlé la veille et avaient accepté de cesser de se parler.

«Je ne veux pas faire plus de drame», a déclaré Yazan.

Yazan et Lulu espèrent se marier.

La bio Instagram maintenant supprimée de Lulu incluait également le nom de Yazan à côté d’un emoji en anneau, amenant les fans à se demander si les deux envisageaient déjà de se marier.

Lorsque Yazan a partagé un clip vidéo sur Instagram de lui dans une voiture, un fan a posé des questions sur les rumeurs, commentant: «Êtes-vous capable de publier votre femme? Et félicitations pour votre mariage!

«Je ne suis pas marié», répondit Yazan. Il a poursuivi en expliquant: «Nous nous aimons et voulons nous marier bientôt.»

Elle est jeune.

Le visage de Lulu a apparemment été révélé par un Fiancé de 90 jours compte de fans, et les fans ont commenté son apparence juvénile.

«Elle ressemble à une lycéenne», a écrit un utilisateur d’Instagram sous la série de photos. «Profitez de votre enfant mariée», dit un autre.

Avant que le récit ne disparaisse, Lulu a déclaré aux commentateurs qu’elle avait 21 ans, nettement plus jeune que Brittany, aujourd’hui âgée de 27 ans. Elle a apparemment également déclaré qu’elle étudiait pour devenir docteur en pratique infirmière.

Elle est MIA!

Le compte Instagram de Lulu a été tagué dans quelques publications de Yazan, mais a depuis été désactivé.

Le compte a disparu peu de temps après l’apparition de Yazan et Brittany sur 90 jours à peine, laissant les fans et les médias spéculer sur le fait que Lulu est mal à l’aise sous les projecteurs… ou même qu’elle pourrait être fausse!

Elle n’existe peut-être pas.

Les fans de l’émission ont émis l’hypothèse que les mentions de Yazan sur Lulu pourraient être un stratagème de Yazan pour attirer l’attention de Brittany ou la rendre jalouse, ou une tentative de rester pertinente dans les médias.

Le compte de Lulu ne contenait qu’une seule photo, qui était de Yazan lui-même, et le seul message sur était bombardé de commentaires suspects.

«1000000%, c’est un faux compte», a écrit un utilisateur.

Un autre a commenté: «J’espère que vous êtes réel. Yazan a besoin d’une bonne fille musulmane.

Le moment est également suspect, car Yazan a commencé à taquiner sa nouvelle relation peu de temps après qu’un message sponsorisé sur Instagram de Brittany ait laissé entendre qu’elle pourrait avoir un nouvel homme.

L’ex de Yazan a également révélé le mois dernier qu’elle jouera dans un autre Fiancé de 90 jours spin-off appelé La vie unique.

«J’espère que je choisis le bon gars cette fois», a-t-elle fait remarquer aux abonnés.

Brittany a également ombragé Yazan dans la bande-annonce de la série, en disant: «Mon ex était juste un menteur depuis le début.»

Voilà pour plus de drame!

Les fans ont des sentiments mitigés à propos du nouveau couple présumé.

« Est-ce que Lulu est fausse … pas de photo? » un fan interrogé sur l’un des posts Instagram de Yazan, ajoutant: «Ou est-ce tout pour l’émission smh.»

D’autres fans ont eu des commentaires plus agréables sur les récents messages de Yazan.

Beaucoup l’ont félicité, en disant des choses comme: «Heureux que vous ayez évolué» et «Vous méritez ce qu’il y a de mieux.»

L’un d’eux a simplement écrit: « Oh mon Dieu, cette barbe sexy comme l’enfer. »

Encore plus de fans ont exprimé le soupçon que les indices de relation sont la preuve d’un nouveau contrat avec TLC, et que Yazan et Lulu pourraient apparaître dans une prochaine saison de Fiancé de 90 jours.

Allie McGlone est un écrivain qui couvre une variété de sujets pour YourTango, y compris la culture pop et le divertissement.