La petite amie de Travis Kelce: qui est Kayla Nicole?

Travis Kelce est un joueur de football américain qui joue à bout serré pour les Chiefs de Kansas City.

Il a d’abord été repêché par les Chiefs au 3e tour du repêchage de la NFL 2013 et a fini par remporter le Super Bowl LIV avec l’équipe contre les 49ers de San Francisco cette année.

Kelce revient également sur la scène des rencontres et est de retour avec son ex-petite amie Kayla Nicole.

Il dit: « Elle est la meilleure … Elle est la meilleure absolue. »

Qui est la petite amie de Travis Kelce, Kayla Nicole?

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’autre moitié de la star du football.

Elle est connue pour sa personnalité pétillante.

Kayla Nicole se décrit comme étant une « animatrice à la caméra ». Elle aurait également une personnalité et une attitude hilarantes envers la vie.

Les gens peuvent identifier une chose en faisant défiler son compte Instagram populaire, c’est qu’elle adore s’amuser!

L’un des messages comprend l’annonce qu’elle a chorégraphiée pour la boisson BABE où elle était habillée en tenue de football de la tête aux pieds.

Elle a également été cassée attraper les fesses de la petite amie de Patrick Mahomes, Brittany Matthews.

Il est sûr de dire que Kayla profite de la vie.

Que fait Kayla Nicole?

Kayla Nicole est une personnalité médiatique bien connue qui est sur la scène sportive depuis un certain temps.

Elle a été animatrice devant la caméra pour NBA, BET, Global Grind, HotNewHipHop, XONecole, All Def Digital et Ball is Life.

Nicole a animé «Heat Check», une émission YouTube sur le basket-ball créée par Ball Is Life en 2018.

La personnalité médiatique a également découvert une nouvelle opportunité en tant que créateur de goût résident avec le site Web de rap / hip-hop HotNewHipHop.

En d’autres termes, c’est une abeille très occupée et qui réussit!

Quel âge a Kayla Nicole?

Kayla Nicole vient d’avoir 29 ans le mois dernier.

L’article continue ci-dessous

Elle est née le 2 novembre 1991, faisant d’elle un Scorpion.

Quel âge a Travis Kelce?

Travis Kelce a 31 ans.

Il est né le 5 octobre 1989, ce qui fait de lui une adorable Balance.

Comment Travis Kelce et Kayla Nicole se sont-ils rencontrés?

Kayla a révélé que les deux avaient fini par se rencontrer sur Instagram: «Il m’a harcelé par insta, je l’ai détruit. La fin. »

Ils ne sont devenus officiels qu’en 2017, lorsque Kayla a accompagné Travis au mariage de l’ancien receveur général des Chiefs Jeremy Maclin.

Ils sortaient ensemble depuis un peu plus de trois ans avant que leur relation ne devienne difficile.

Le couple s’est séparé en août 2020.

Le couple a décidé de mettre fin à ses activités début août après que des rumeurs selon lesquelles Kelce n’était pas fidèle ont commencé à tourbillonner. Il a été allégué qu’il avait trompé Kayla avec une femme blanche.

Cependant, Kelce a détruit ces rumeurs sur Twitter, déclarant:

«Ce sont de fausses nouvelles… un mensonge… et pas pourquoi Kayla et moi avons rompu. Emmenez toute votre haine ailleurs, s’il vous plaît.

Kelce a continué à écrire sur les rumeurs de tricherie dans un tweet supprimé depuis.

Cependant, les choses n’allaient pas bien entre les deux, car Kayla a nettoyé toutes les photos et vidéos d’eux ensemble à partir de son Instagram.

Heureusement, les deux se sont récemment réconciliés et se sont remis ensemble juste à temps pour les vacances!

Kayla Nicole a une sœur cadette.

Kayla Nicole a une petite sœur de 11 ans nommée Ayva Curry.

Dans une publication Instagram, Kayla a raconté qu’elle avait expliqué que la mise en quarantaine lui permettait de passer plus de temps avec ceux qu’elle aimait, comme sa petite sœur.

Ils ont filmé une vidéo de cuisine sur sa chaîne YouTube, où Ayva a enseigné à Kayla une ou deux choses sur la cuisine.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.