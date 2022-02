La petite amie de Tinder Swindler brise le silence sur le documentaire Netflix lors de sa première interview

Documentaire Netflix L’escroc Tinder est sorti plus tôt ce mois-ci, avec le réseau complexe de mensonges tissé par Simon Leviev – de son vrai nom Shimon Hayut – laissant les téléspectateurs bouche bée.

Le doc se concentre sur trois femmes qui ont toutes été amenées à remettre des centaines de milliers de livres pour financer son style de vie somptueux et l’aider à convaincre plus de femmes de tomber amoureuses de lui.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà prêté de l’argent à son petit ami, elle a répondu: « Bien sûr que non. »

« Je ne suis pas un imposteur et je ne suis pas un imposteur. Les gens ne me connaissent pas – ils ne peuvent donc pas me juger.