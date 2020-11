La petite amie de Michael Ray: Qui est Tyler Reese Tritt?

Michael Ray est un auteur-compositeur-interprète de musique country américain qui a sorti deux albums sous le label Warner Music Nashville et prévoit de sortir prochainement son troisième album.

Cependant, ce n’est pas sa musique qui fait la une des journaux ces jours-ci – c’est sa nouvelle relation avec la fille de la légende du country Travis Tritt.

Tyler Reese Tritt a posté quelques photos de deux ans sur son Instagram ce dernier Halloween, ce qui amène les gens à penser qu’ils sortent définitivement.

Un match fait dans le paradis de la campagne!

Qui est la petite amie de Michael Ray, Tyler Reese Tritt?

Tyler Reese Trit est la fille de la star du country Travis Tritt.

Elle est très proche de sa famille car son Instagram est rempli de photos de sa mère, son père et ses frères et sœurs.

Tyler aime faire des activités de plein air comme le quad et la chasse. Voyager est aussi un grand plaisir pour elle.

Dans sa bio Instagram, il y a un numéro de verset biblique, ce qui implique qu’elle est également religieuse.

Que fait Tyler Reese Tritt?

Tyler suit les traces de son père dans le monde de la musique country en tant que chanteuse et compositrice.

Elle a sorti son premier single solo, «Perfect», le 4 novembre 2017, et fait de la musique depuis.

Elle a d’abord fait ses débuts avec une interprétation du tube de Don Henley & Patty Smyth, «Parfois l’amour juste n’a pas assez» avec son père.

Elle n’avait que 14 ans, mais elle a impressionné de nombreuses personnes – la vidéo YouTube à elle seule compte plus de 16 millions de vues.

Quel âge a Tyler Reese Tritt?

Tyer Reese Tritt est née le 18 février 1998, faisant d’elle un Verseau.

Le jeune chanteur country a 22 ans depuis cette année.

Quel âge a Michael Ray?

Michael ray est né le 29 avril 1988 à Eustis, en Floride.

Le joueur de 32 ans est un Taureau.

Le couple est officiel sur Instagram.

On ne sait pas comment les deux se sont rencontrés, mais avec les deux travaillant dans le même secteur, il semble probable qu’ils courraient dans les mêmes cercles.

Les rumeurs de rencontres commencent à cause de la publication d’Halloween de Tyler sur Instagram qui montrait à la fois elle et Michael vêtus d’un costume de couple avec la légende qui disait: « No Tricks Just Treats! Eu un si joyeux Halloween avec toutes mes huées. »

Sur la photo, Ray a placé un baiser sur son front.

Qui est le père de Tyler Reese Tritt?

Tyler Reese Tritt a une icône du pays pour un père. Travis Tritt est né en Géorgie mais a rapidement déménagé à Nashville pour vivre ses rêves de musicien.

La star de la country s’est bâtie une réputation remplie d’un mélange de fanfaronnades du rock sudiste, de thèmes honky-tonk et d’artisanat d’écriture de chansons qui ont trouvé la faveur des stars plus âgées comme Roy Acuff et des jeunes fans.

Les musiciens qui sont similaires au style de musique de Travis Tritt sont Clint Black et Garth Brooks.

En 1990, Panneau d’affichage a nommé Tritt le meilleur nouvel artiste masculin et la Country Music Association lui a décerné le prix Horizon en 1991.

Tritt fait actuellement partie de la distribution de Grand Ole Opry en disant: « Roy Acuff a vu quelque chose en moi qu’il aimait. Il est venu et a passé son bras autour de moi dans les coulisses et a dit: ‘Mon fils, nous voulons vous revoir ici à l’Opry plus souvent.' »

Tyler Reese Tritt est l’un des trois enfants de Travis Tritt.

Tyler Reese Tritt est l’aîné des trois enfants Tritt. Elle a deux frères plus jeunes.

Tristan James Tritt a 21 ans et est le chanteur du groupe de rock sudiste Pale Moon Creek.

Tarian Nathaniel Tritt a 16 ans et joue de la guitare.

La musique fait partie de la famille Tritt.

Qui est la première femme de Michael Ray?

Michael Ray a épousé sa première femme et collègue chanteuse country, Carly Pearce, le 6 octobre 2019.

Cependant, après seulement 8 mois de mariage, Pearce a demandé le divorce en juin 2020.

Elle a révélé: « Cela n’a pas été une réalisation de quarantaine – c’était un dernier recours. »

Quelle est la valeur nette de Michael Ray?

La valeur nette de Michael Ray est de 1,5 million de dollars.

Quelle est la valeur nette de Tyler Reese Tritt?

La valeur nette de Tyler Reese Tritt n’est pas divulguée, mais son père vaut 35 millions de dollars.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.