La petite amie de Michael Dodd: Qui est Laura White?

Drame, drame, drame.

Vraies femmes au foyer du comté d’Orange La star Kelly Dodd s’est rendue sur Instagram pour critiquer son ex-mari, Michael Dodd, pour ne pas avoir vu leur fille adolescente, Jolie, depuis six mois.

« Quel genre de père ne veut pas passer du temps avec sa fille? » Dodd a écrit dans une histoire Instagram sur une capture d’écran d’un échange de texte entre les deux, dans lequel Michael dit à Kelly qu’il ne peut pas aller au dernier match de volley-ball de Jolie parce que « il est occupé ».

Alors que certains fans sont venus à la défense de Michael à ce sujet (plus à ce sujet plus tard), certains fans se demandaient s’il était « occupé » à passer du temps avec sa petite amie, Laura White.

Qui est la petite amie de Michael Dodd, Laura White?

Alors que Kelly a fait sa part de « sortir ensemble » depuis le divorce, les activités romantiques de l’ex-mari Michael ont été un sujet de controverse majeur pendant l’une des dernières saisons du RHOC, lorsque la femme au foyer Vicki Gunvalson a mis l’ex de Kelly avec un ami.

Maintenant, on dirait qu’il s’est enfin installé avec Laura White.

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la femme spéciale de Michael Dodd.

Elle est plus jeune.

La nouvelle flamme de Dodd aurait 41 ans, ce qui signifie qu’elle a environ 20 ans sa cadette. L’écart d’âge n’est cependant pas particulièrement choquant, étant donné que White n’a que quelques années de moins que l’ex-femme de Dodd, qui vient d’avoir 45 ans en septembre.

Elle aurait fréquenté le Orange Coast College.

La page LinkedIn désormais manquante de White a révélé qu’elle détient un diplôme d’associé en langue et littérature espagnoles de l’Orange Coast College, qu’elle a fréquenté de 1999 à 2001.

Laura White est mère de quatre enfants.

Une source a révélé que, comme Dodd, White est divorcée et mère de quatre enfants.

Elle serait propriétaire d’un magasin de fleurs.

White est de Newport Beach, où, selon une source, elle possède un magasin de fleurs.

Sur la base de ce qui était sur LinkedIn de White, elle est designer florale et jardinière indépendante chez Blanca Floral + Garden, poste qu’elle occupe depuis 2011.

Cependant, la page Facebook de l’entreprise n’est pas active depuis 2014 et le domaine du site Web auquel elle renvoie est expiré.

La société semble également avoir un compte Instagram privé.

Le couple aurait publié des clichés torrides sur Instagram en 2018.

White rend déjà Instagram officiel avec Dodd, en publiant plusieurs clichés des deux ensemble.

Le nouveau couple aurait célébré ensemble le 39e anniversaire de White, ce que White a documenté dans un post Instagram sous-titré «l’amour de ma vie».

Quand Kelly Dodd et Michael Dodd ont-ils divorcé?

L’ancien couple RHOC a finalisé leur divorce en février 2018 après avoir annoncé leur séparation en septembre précédent.

La scission publique désordonnée a suivi 11 ans de mariage, au cours desquels les fans du RHOC ont été témoins de nombreux hauts et bas.

Le couple s’est marié en 2006 et s’est séparé à l’origine en 2012, se réunissant finalement et mettant leur procédure de divorce en attente avant les débuts de Kelly au RHOC.

L’ancien couple est parent d’une fille de 12 ans, Jolie.

«C’est juste un cas où deux personnes ne peuvent pas s’entendre. Il vaut mieux que nous nous séparions et que nous nous concentrions sur notre fille », a déclaré Kelly en 2018.

Kelly Dodd a récemment critiqué Michael Dodd pour ne pas avoir vu leur fille depuis six mois.

Dans un article cinglant sur Instagram, Dodd a critiqué son ex-mari pour ne pas avoir passé de temps avec leur fille.

Bien que Michael Dodd n’ait pas spécifiquement expliqué pourquoi il ne pouvait pas assister au match de volley-ball de leur fille, certains fans ont souligné que Kelly appelant publiquement son mari était de très mauvais goût.

« Je pense que Kelly a eu beaucoup de chagrin pour avoir passé autant de temps avec Rick avant le mariage et après cela, elle va essayer de faire passer Michael comme un pire parent », a écrit un fan, insinuant que Michael passait probablement du temps avec sa petite amie. au lieu de sa fille.

Un autre fan a écrit: « Elle organise une fête, lui lance ça à la dernière minute car elle a besoin d’une baby-sitter et quand il n’annule pas ses projets à sa place, elle lui fait honte sur les réseaux sociaux ….. vraiment chic. »

