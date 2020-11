La petite amie de Martin Freeman: qui est Rachel Mariam?

“Pourquoi tout le monde doit-il prétendre être stupide et ne pas connaître de longs mots?” a demandé Martin Freeman, l’acteur anglais qui a joué Bilbo dans Le Hobbit trilogie.

Une question juste et honnête à poser.

Après sa rupture avec Amanda Abbington, Freeman a réparé son cœur et a trouvé une nouvelle partenaire, Rachel Mariam.

Les deux ont été aperçus ensemble plus tôt ce mois-ci, ce qui a suscité un intérêt pour son identité.

Qui est la petite amie de Martin Freeman, Rachel Mariam?

Rachel Mariam est une actrice et scénariste française qui a actuellement 28 ans.

Elle est née à Toulouse, mais est actuellement basée à Londres. S

il a travaillé aux côtés du réalisateur, Lenny Abrahamson, qui a été nominé pour un Oscar. Elle est née en 1992.

Elle a récemment figuré dans le Top 25 des scripts de fonctionnalités du défi de scénario “Save the Cat” pour Juliette va bien. Un couple de mois, hérité, des frères chaleureux, le Martien sympathique, et Crevette ont également été inclus.

Rachel Mariam est une scénariste à succès.

Rachel Mariam a écrit le scénario de Juliette va bien qui a été nominé pour plusieurs prix.

Le scénario a été choisi (sur 3000 scripts) pour être quart de finale de la bourse de scénarisation ScreenCraft 2020.

Elle a également été nominée comme demi-finaliste pour le Top 25 des longs métrages et a concouru contre Shia LeBeouf Honey Boy, qui est l’un de ses films préférés.

Son scénario pour PANIQUE a été sélectionné parmi 4800 scénarios en tant que quart de finale du concours Screencraft TV Pilot Script pour 2021.

Elle a joué dans une variété de films et d’émissions de télévision.

En plus d’écrire le scénario, Rachel Mariam joue le rôle d’assistante d’enseignement 1 dans un épisode de Personnes normales.

Elle joue également le rôle d’Amy Malik dans la série Appelez ça un jour. D’autres shorts comprennent, In utero, Je dis juste…, et Pourquoi Alice?

Elle a également travaillé comme scénariste et productrice.

Rachel Mariam a écrit le court Je suis, qui est actuellement en post-production.

Elle a également écrit six épisodes de la série télévisée Appelez ça un jour.

En plus d’écrire Appelez ça un jour, elle l’a produit et a travaillé dans les deux départements de musique de casting pour la série.

Apparemment, Freeman a présenté Rachel Mariam à ses amis avant le verrouillage.

Une source anonyme a confirmé que Mariam et Freeman avaient passé du temps de qualité ensemble dans sa maison au milieu de la pandémie COVID-19. Les deux se sont mis en quarantaine ensemble dans la maison de Freeman dans le nord de Londres.

“C’est encore tôt mais ils s’entendent très bien”, a confirmé la source. “Ils aiment tous les deux les mêmes films et Martin soutient sa carrière d’actrice et d’écrivain. Ils ont passé pas mal de temps ensemble chez lui au nord de Londres parce que de Covid, mais Rachel a pu rencontrer certains de ses amis avant le verrouillage. “

Avant Rachel Mariam, Martin Freeman sortait avec sa co-star Amanda Abbington.

Sherlock Les stars Amanda Abbington et Martin Freeman ont eu une relation ensemble à la fois à l’écran et à l’extérieur.

Après une relation de seize ans, les deux se sont séparés en 2016. Apparemment, ils ont gardé leur rupture secrète pendant un total de six mois.

Freeman et Abbington sont l’heureux père et mère de deux enfants. Leur fils aîné, Joe, a quatorze ans. Leur fille, Grace, a 12 ans.

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.