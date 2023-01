La petite amie de Liam Hemsworth répond à la nouvelle chanson de Miley Cyrus

CÉLÉBRITÉS

Gabriella Brooks a réagi au discours de Flowers. Ce sont les mots qu’il a dédiés à l’acteur australien !

©GettyGabriella Brooks a réagi à la sortie de Flowers de Miley Cyrus.

La session de Bizarrap avec Shakira est devenu la tendance du moment. A partir de cette chanson sur la rupture du chanteur avec Gerard Piqué, le duo a atteint des records inimaginables. Mais Miley Cyrus Elle n’est pas en reste et a également sorti sa propre chanson dédiée à son ex-mari Liam Hemsworth. C’est ce que lui a répondu sa petite amie actuelle !

L’ancienne star de Disney sait très bien que n’importe lequel de ses singles peut devenir un hit. C’est pourquoi avec Fleurs, sa dernière chanson, n’a pas raté l’occasion. Avec l’amour-propre comme drapeau et quelques allusions à l’acteur de renom avec qui elle était en couple depuis des années, Miley Cyrus a une fois de plus conquis ses fans.

Dans cet aperçu de ce que sera son prochain album intitulé Vacances d’été sans finle chanteur répond à Quand j’étais ton homme, la chanson de Bruno Mars que Liam Hemsworth lui a dédiée à plus d’une occasion. Et aucun détail ne lui a échappé : le clip vidéo a été présenté sur 13 janvierdate à laquelle l’interprète australien a fêté ses 33 ans.

+ La copine de Liam Hemsworth répond à Miley Cyrus

Pendant que le monde entier parlait de Fleurs, la nouvelle chanson de Miley Cyrus, son ex Liam Hemsworth fêtait son anniversaire avec sa compagne actuelle. Il s’agit de Gabriella Brooksl’actrice et mannequin australienne avec qui il sort depuis décembre 2019. C’est lors d’un brunch avec les parents de l’acteur qu’ils ont été vus pour la première fois ensemble. Depuis lors, il a été confirmé que la relation devenait de plus en plus sérieuse.

Enfin en 2021, Hemsworth et Brooks ont annoncé publiquement leur romance en assistant au Gold Dinner à Sydney. C’est pourquoi l’actrice de 32 ans s’est permise de laisser un message en réponse à Miley Cyrus. « C’est le jour de Liam »a écrit via son Instagram non seulement pour féliciter son partenaire, mais aussi en remarquant que c’était une journée spéciale pour l’acteur, qui ne devrait pas être éclipsée par la sortie d’une chanson.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?