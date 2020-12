La petite amie de l’acteur Patrick Flueger de ‘Chicago PD’ a joué dans l’émission

Il y a beaucoup de hauts et de bas qui accompagnent la datation avec une célébrité. D’une part, vous aurez probablement chacun de vos mouvements catalogués par des fans qui souhaitent garder un œil sur la vie amoureuse de leur acteur principal préféré. Il sera certainement plus difficile de garder les choses secrètes si vous ne savez pas à quel point vous êtes prêt à être sérieux, et chaque apparition publique devient une source de spéculations apparemment sans fin. Cela dit, la relation peut également comporter certains avantages.

Pour la petite amie de Patrick Flueger, Reem Amara, il semble que sa vie amoureuse lui aurait valu un rôle d’invité sur Chicago PD

‘Chicago PD’ est un drame aux heures de grande écoute préféré des fans

Patrick John Flueger comme officier Adam Ruzek | Banque de photos Matt Dinerstein / NBC / NBCU

La trilogie «One Chicago» s’avère être un favori des fans aux heures de grande écoute. Créé par le cerveau derrière les nombreuses itérations de La loi et l’ordre, le trio d’émissions de télévision qui explore l’action à couper le souffle et le drame déchirant des premiers intervenants de Windy City a été une véritable victoire pour Dick Wolf et les acteurs qui se sont fait un nom avec la franchise.

Le trio a commencé avec le feu de Chicago, qui a été créée en 2012 et a suivi les événements d’une caserne de pompiers fictive de Chicago. Chicago PD rejoint l’année suivante avec Chicago Med première en 2015.

Alors que les trois émissions bénéficient de critiques élogieuses et de téléspectateurs dévoués – aidés en grande partie par leurs croisements fréquents et leurs connexions complexes – Chicago PD se distingue comme une partie particulièrement populaire de la série. Comme son titre l’indique, l’émission suit les opérations quotidiennes d’une force de police de Chicago.

Peut-être que Wolf travaille depuis de nombreuses années La loi et l’ordre ont fait de ce terrain particulièrement fertile pour lui de manière créative, et l’accent mis par l’émission sur le crime et la façon dont les officiers interagissent les uns avec les autres a captivé l’attention des fans.

Patrick Flueger joue Adam Ruzek

La distribution d’ensemble de Chicago PD a de nombreuses intrigues qui vont et viennent, et l’histoire de Kim Burgess et Adam Ruzek a certainement été une partie importante de la série dans son ensemble. Kim Burgess (représentée par Marina Squerciati) a fait face à sa juste part de chagrins d’amour en tant que l’amoureux d’Adam Ruzek (joué par Patrick Flueger).

Ils ont rompu à la fin de la saison 1, mais cela n’a pas empêché les fans d’espérer des retrouvailles. Lorsque la saison 7 a été brusquement interrompue, leur histoire n’a pas semblé terminée. La série n’est pas particulièrement chargée de romance, ce qui fait que l’histoire de Kim et Adam se démarque encore plus, et les indices des créateurs selon lesquels la paire verrait des «temps plus heureux» dans la saison 8 ont donné de l’espoir aux téléspectateurs.

Pour Flueger, le rôle d’Adam Ruzek a été une grande rupture. Sa carrière d’acteur a commencé en 2001 avec un petit rôle sur Le journal d’une princesse. À partir de là, il a sauté dans différentes séries télévisées dans des rôles d’invité dans des émissions comme Juger Amy, Les Pitts, et Law & Order: Unité spéciale des victimes.

En 2004, il a eu un rôle beaucoup plus important dans la distribution principale de Le 4400. Après la fin de la série en 2007, il a vu d’autres rôles d’invité dans des séries, notamment Esprits criminels et L’entrepôt 13. En 2015, il décroche le rôle sur Chicago PD, et sa visibilité n’a cessé d’augmenter depuis.

Patrick Flueger sort avec Reem Amara

Les fans pourraient être intéressés par la romance à l’écran du personnage de Flueger, mais il est resté assez silencieux sur ses relations réelles. On sait peu de choses sur les fréquentations de Flueger, mais ses flux sur les réseaux sociaux contiennent quelques indices.

Reem Amara fait des apparitions fréquentes sur le flux de Flueger, et il l’a souvent appelée «ma fille» ou un autre surnom intime, il est donc assez clair que la paire est un objet.

Ce lien est probablement la raison pour laquelle Amara, qui est un mannequin jordano-américain, a fait une brève apparition sur Chicago PD Amara a quelques autres petits crédits d’acteur à son nom en short, mais son rôle d’infirmière aux soins intensifs est sa seule apparition à la télévision aux heures de grande écoute.