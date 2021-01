La petite amie de Kris Humphries: qui est Neyleen Ashley?

Kris Humphries a dépassé les jours de son mariage avec Kim Kardashian pendant 72 jours.

Maintenant, il a été aperçu avec sa nouvelle petite amie, Neyleen Ashley.

Humphries est un basketteur qui a joué dans la National Basketball Association. Il est connu pour avoir joué dans la NBA pour une pléthore d’équipes comme les Utah Jazz, les Dallas Mavericks, les Toronto Raptors, les New Jersey / Brooklyn Nets, les Washington Wizards, les Boston Celtics, les Phoenix Suns et les Atlanta Hawks.

Kris Humphries a clairement fait très bien dans sa carrière de basket-ball, mais maintenant il se concentre sur passer plus de temps avec sa petite amie, Neyleen Ashley.

Qui est la petite amie de Kris Humphries, Neyleen Ashley?

Continuez à lire pour en savoir plus sur la nouvelle flamme chaude de Kris Humphries.

Elle est un modèle Instagram.

Neyleen Ashley est un mannequin Instagram de Miami, en Floride.

Elle a 32 ans et est née le 18 août 1988, ce qui en fait un Lion féroce et fidèle.

Ashley compte 2,1 millions d’abonnés sur sa page Instagram et sa biographie indique qu’elle est «la PDG de la personnalité et la gentillesse envers les autres». Elle a également un compte OnlyFans avec une biographie qui dit: «Je suis à l’école d’infirmières, alors me voici.»

En 2019, elle a posté sur Instagram à propos de son entretien avec une école d’infirmières, en disant:

«Moi marchant vers mes rêves. J’ai postulé à une école d’infirmières et j’ai eu mon entretien ce matin. J’adore prendre soin des gens et les aider … même juste un sourire ou un geste gentil. Il n’est jamais trop tard pour aller chercher quelque chose, si c’est un objectif, un rêve… ou une éducation ou tout ce que vous avez à cœur. La première étape est toujours la plus importante! »

Humphries et Ashley sont partis ensemble pour des vacances romantiques.

Kris Humphries et Neyleen Ashley ont sonné la nouvelle année ensemble pour des vacances romantiques.

Le couple est allé à Miami Beach et s’est blotti ensemble alors qu’ils se prélassaient sur le sable. La nuit, ils se sont habillés et se sont promenés le long de la plage, Ashley portait une robe scintillante et Humphries portait une tenue noire chic.

Elle est en rivalité avec TikTok.

Neyleen Ashley s’est publiquement disputée avec la plateforme de médias sociaux TikTok.

Elle est connue pour publier des vidéos de danse amusantes, mais a affirmé que TikTok supprimait intentionnellement ses vidéos parce qu’elle était «trop sexy». Elle a souligné que TikTok ne supprime pas les vidéos des autres mannequins, même si elles publient un contenu similaire et accusent la plate-forme de «discrimination contre son corps».

Ashley a déclaré à propos des incidents de l’époque:

«Cela me rend triste lorsqu’ils suppriment mes vidéos. Pendant le coronavirus, je suis tombé amoureux de TikTok. Mes toutes premières aventures dans les médias sociaux faisaient des vidéos amusantes sur Vine. Ainsi, lorsque Vine a été fermée, j’ai rapidement transféré mes talents sur Instagram. Puis plus tard, TikTok est devenu une libération pour moi et ma personnalité comique – jusqu’à ce que je remarque qu’ils continuaient à me discriminer pour mon corps. Étant donné que c’est l’heure d’été, de nombreuses personnes sur TikTok publient des bikinis ou des shorts. Si je poste les mêmes types de vidéos, en bikini ou en short – ne montrant même pas trop de décolleté par rapport aux autres filles – ils les suppriment immédiatement et suppriment les abonnés. Ensuite, ils disent que je vais à l’encontre des directives de la communauté. »

Neyleen Ashley est une maman.

Neyleen Ashley a deux fils nommés Brody et Jordan. Elle garde l’identité de leur père privée et elle passe beaucoup de temps avec ses enfants.

Elle a même posté une jolie photo d’eux ensemble et l’a légendée: «Mes favoris. Je vous aime tous tellement.

Elle a surpris son ex-petit ami en train de la tromper.

Neyleen Ashley a attrapé son ex-petit ami, qui reste anonyme, la trompant en 2018. Le couple s’est rencontré en 2016 par l’intermédiaire d’amis communs et ils sont rapidement devenus sérieux.

Elle a affirmé avoir vu des drapeaux rouges parce que: «Il ne me publierait jamais sur les réseaux sociaux et il était très secret à propos de son téléphone. Je l’ai toujours posté sur mes histoires et lui ai fait savoir que j’étais en couple, et mon téléphone était toujours à sa disposition.

Un jour, alors qu’il n’était pas là, elle a remarqué que son Apple Watch bourdonnait de notifications. Ashley a vérifié les messages et a vu un tas de photos d’une fille en lingerie et des messages de prostituées. Elle a découvert qu’il rencontrait des prostituées chaque semaine et qu’il avait une petite amie secrète.

Ashley se souvient: «À l’époque, il essayait de mettre de l’ordre dans sa vie, donc j’étais le seul à gagner de l’argent vers la fin de la relation, et il a utilisé mon argent et son temps libre pour voir des prostituées, aller dans des salons de massage ou même avoir une autre petite amie dans une autre ville. Il m’a laissé voir ces prostituées le jour de l’anniversaire de ma mère, sachant à quel point j’étais stressée, et il ne voulait même pas me parler le jour de mon anniversaire ou publier quoi que ce soit parce qu’il ne voulait pas que son autre petite amie voie.

Elle a clairement mis fin à la relation juste après avoir découvert qu’il trichait. Ashley explique qu’elle va mieux sans lui, en disant: «Je me sens autonome et en fait très forte. Malheureusement, je ne peux pas dire que je n’ai jamais eu de bonnes relations ou de bons partenaires parce que j’aime trop et donne trop facilement et me conforme.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour YourTango. Suivez-la sur Instagram.