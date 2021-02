La petite amie de JoJo Siwa: théories des fans sur qui elle sort

JoJo Siwa vit sa meilleure vie!

L’ancien Danse les mamans La star a fait la une des journaux du monde entier après sa sortie dans une série de vidéos TikTok en janvier 2021, et a été franc et reconnaissante pour tout le soutien qu’elle a reçu depuis.

Sur l’épisode du 3 février de Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Siwa a parlé franchement de son parcours et de la façon dont elle a été inspirée à sortir au monde.

«Je faisais du TikTok avec les gens de la Maison de la fierté … et je me dis: ‘Je pense que ce TikTok va me sortir de chez moi’», se souvient Siwa. « Je me suis dit: ‘Cela ne me dérange pas vraiment, c’est vrai. J’ai la petite amie la plus incroyable, merveilleuse, parfaite et la plus belle du monde. Ce n’est pas quelque chose dont j’ai honte, je n’ai tout simplement pas déjà montré Internet. ‘ »

Bien que Siwa n’ait pas révélé l’identité de sa petite amie, les utilisateurs des médias sociaux du monde entier ont spéculé sur qui cela pourrait être.

Qui est la petite amie de JoJo Siwa?

Lisez la suite pour découvrir ce que les fans et les utilisateurs de médias sociaux du monde entier disent sur qui pourrait être le mystérieux beau de Siwa.

Après la sortie de JoJo Siwa en janvier 2021, les fans ont immédiatement commencé à se demander si elle sortait avec quelqu’un.

Dans un fil Reddit publié le 4 février, les utilisateurs discutaient de l’interview de Siwa avec Fallon et la louaient à quel point elle était devenue «réfléchie, articulée et mature».

En plus de discuter de son apparence sur Le spectacle de ce soir, un utilisateur de Reddit a commencé à spéculer sur la petite amie de Siwa, écrivant: «Omgggggg je parie que sa petite amie est cette fille du tiktok où tout le monde dans les commentaires les expédiait! C’est trop mignon. »

Le commentaire a été voté 27 fois plus au moment de cette publication.

Alors que Siwa a été maman à propos de son amie mystérieuse, les utilisateurs de TikTok sont revenus à une vidéo que la star de Nickelodeon a postée la veille de Noël, qui montre JoJo en train de faire une jolie danse chorégraphiée avec un ami – probablement celle à laquelle l’utilisateur de Reddit faisait référence.

« Quelqu’un d’autre y revient après la vidéo d’aujourd’hui ou juste moi, je le savais », a écrit un fan dans la section commentaires, tandis qu’un autre a déclaré: « Je ne reviens pas parce que tout a du sens maintenant. »

De nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​souligné que Siwa et son amie, identifiées comme une fille nommée Kylie, sont les meilleures amies et que Kylie a un petit ami.

Cependant, d’autres fans ont déclaré que Kylie et son petit ami s’étaient séparés récemment, ce qui a conduit à plus de spéculations selon lesquelles elle est la petite amie mystérieuse de JoJo.

JoJo Siwa a récemment publié des photos d’elle-même et de Kylie avec sa famille à la période de Noël l’année dernière, et à son tour, Kylie a publié Siwa sur son propre compte Instagram pour la première fois en décembre 2020.

Les fans du monde entier ont inondé la section des commentaires des publications Instagram respectives des deux filles, spéculant que les deux étaient ensemble.

« Vous êtes tous si mignons », a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit: « Je l’expédie! »

Sur la publication similaire de Siwa, les fans ne pouvaient pas en avoir assez d’elle et de Kylie. « U ET KYLIE R SO CUTE IM CRYING », a jailli un fan, tandis qu’un autre a simplement commenté avec un emoji au cœur bleu.

Gardez à l’esprit que ce ne sont que des spéculations de fans et de médias sociaux, et rien n’a été confirmé par l’un ou l’autre.

Quelle que soit la petite amie mystérieuse de JoJo Siwa, il est clair qu’elle est aussi heureuse que jamais, et c’est vraiment un plaisir à voir.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.