La petite amie de JoJo Siwa publie de nouvelles photos en hommage à son «  âme sœur  »

La petite amie de JoJo Siwa, Kylie Prew, a célébré l’anniversaire de la star de YouTube avec un doux message sur Instagram.

« Mon meilleur ami / âme sœur / personne pour toujours a eu 18 ans aujourd’hui !!!! », a-t-elle écrit. « Joyeux anniversaire mon amour, 18 ans n’ont jamais été aussi beaux;). »

Elle a également partagé une série de photos et de vidéos d’elle et de Siwa s’amusant ensemble.

« Je vous aime. tellement de. TELLEMENT », lui a répondu Siwa dans les commentaires. « Merci:). »

Siwa et Prew ont rendu public leur relation plus tôt cette année, peu de temps après que Siwa est sortie en tant que membre de la communauté LGBTQ en janvier.

« J’ai la petite amie la plus incroyable, merveilleuse, parfaite et la plus belle du monde entier », a déclaré Siwa à Jimmy Fallon sur « The Tonight Show » en février. «Ce n’est pas quelque chose dont j’ai honte. Je n’ai tout simplement pas encore montré Internet. »

En rapport

Elle et Prew étaient amis pendant plus d’un an avant de commencer à sortir ensemble en janvier, a révélé Siwa dans un post Instagram, et elle a déclaré que Prew l’avait soutenue dans sa décision de sortir publiquement.

«Elle était super encourageante», a-t-elle déclaré à Fallon. «Elle était, comme, ‘Faites-le!’ Et je me suis dit: « Très bien », et je l’ai fait. « »

Au cours des derniers mois, le couple a partagé de nombreuses photos et vidéos Instagram adorables d’eux-mêmes passant du temps ensemble.

« C’est mon premier jour de la Saint Valentinyyy !! Personne au monde ne me rend aussi heureux que cette fille », a déclaré Siwa dans un post. « Je suis tellement reconnaissante d’être tombée amoureuse de la personne la plus parfaite qui me fasse sourire 24 / 7. Je t’aime plus que tu ne le sauras jamais! «

· Regarder AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

· Inscrivez-vous au Newsletter AUJOURD’HUI!

Prew a également partagé des messages sincères sur sa petite amie sur Instagram.

«Tombez amoureux de votre meilleur ami, les gars», a-t-elle sous-titré un message, partageant des clichés et des vidéos plus mignons d’elle et de Siwa. «C’est LA MEILLEURE sensation au monde. voici un mois avec mon humain préféré 🙂 je t’aime sharky. «