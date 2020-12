La petite amie de Joe Giudice: qui est Daniela Fittipaldi?

On dirait que Joe Giudice est officiellement parti.

Au cas où vous vivriez sous un rocher depuis quelques années, Joe Guidice et son ex-épouse, Teresa Giudice, ont été aux prises avec une affaire de fraude fiscale très médiatisée à partir de 2013.

Teresa et Joe ont tous deux purgé une peine pour leurs crimes; cependant, Joe Giudice – un natif d’Italie – s’est retrouvé dans une bataille très différente lorsqu’il a été remis en garde à vue après avoir purgé sa peine de prison.

Il a été expulsé en Italie en octobre 2019, et plus d’un an plus tard, il semble que Joe Giudice ait enfin retrouvé l’amour après son histoire tumultueuse avec Teresa Giudice.

Qui est la petite amie de Joe Giudice, Daniela Fittipaldi?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle amoureuse de Joe Giudice, y compris des détails sur la première fois qu’elle a rencontré ses deux filles aînées.

Vous pouvez voir une photo du nouveau beau de Giudice en cliquant sur le post Instagram ci-dessous.

Daniela Fittipaldi est avocate.

Eh bien, c’est certainement pratique, compte tenu de l’histoire juridique difficile du Giudice!

«Je ne dirais pas que nous sommes petit-ami, petite amie, mais nous traînons beaucoup», a déclaré Giudice à l’animatrice de l’émission Wendy Williams plus tôt en 2020.

Ils sont ensemble depuis quelques mois maintenant.

Alors que l’identité de la nouvelle petite amie de Giudice vient d’être révélée, le couple se voit depuis un certain temps maintenant – après tout, même si Giudice dit qu’il parle à son ex-femme, Teresa, tout le temps, il a tenu à reconnaître le fait que depuis qu’il est en Italie, il est entouré de belles femmes.

« Je veux dire, écoutez, nous parlons tous les jours mais, nous avons déjà bougé un peu. Que vas-tu faire? Ça fait un moment. Si je vivais là-bas, ce serait une autre histoire, mais je ne le suis pas. Je suis ici, à huit heures de route en Italie, rempli d’un groupe de femmes italiennes », a-t-il déclaré dans une interview.

On dirait que Fittipaldi a dû être l’une de ces belles femmes dont il parlait!

C’est une personne privée.

Le profil Instagram de Fittipaldi est privé, mais dans sa bio, elle dit qu’elle est avocate, amoureuse des chiens, blogueuse culinaire, chef à domicile et en forme.

Sonne comme le match parfait pour Giudice!

Fittipaldi a déjà rencontré deux des filles de Joe Giudice.

Les deux filles aînées de Joe Giudice, Gia et Milania, ont rencontré Fittipaldi lors de leur visite en Italie en novembre.

«Ils se sont tous très bien liés», a déclaré un initié familier avec la situation.

Elle est apparue dans l’une de ses vidéos YouTube.

Daniella Fittipaldi serait apparue dans l’une des vidéos YouTube de Joe Giudice aux côtés de ses filles le mois dernier.

Il semble que l’un des passe-temps que Giudice a pris depuis son déménagement en Italie est le vlogger YouTube, et sa chaîne contient une tonne de vidéos «Découvrez l’Italie avec Joe Giudice».

Elle est fan de l’ex-femme de Joe Giudice.

Et même si vous pensez que cela peut provoquer un drame entre les parties impliquées, soyez assuré qu’il n’y a pas de drame à voir ici, même si Joe Giudice a rendu public sa nouvelle romance juste un jour après que son ex-femme soit devenue officielle sur Instagram avec son nouveau copain. .

«Teresa et Joe restent très solidaires l’un de l’autre. Il est heureux pour elle et elle est heureuse pour lui », a expliqué un initié à propos de la relation actuelle de l’ancien couple. «Ils occupent tous les deux de très bons endroits dans leur vie et s’encouragent mutuellement pour réussir et être heureux.»

On dirait que tout le monde dans la famille Giudice est enfin à la bonne place.

