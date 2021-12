La petite amie de Jake Paul répond aux commentaires de John Fury lors d’une conférence de presse

Paul devait affronter Tommy Fury en Floride demain (18 décembre), mais la star britannique a été contrainte de se retirer en raison d’une côte cassée et d’une infection pulmonaire.

Avant que le combat ne soit annulé, les deux se sont affrontés lors d’une conférence de presse, Paul se joignant à distance via une liaison vidéo.

Il a dit à Paul : « Quand Tommy te battra, il attrapera ta petite amie et la fera comme un chien devant toi.

« Si vous n’aimez pas ça, changez de chaîne de télévision. Vous êtes l’idiot d’avoir pris ce combat et vous l’obtenez, cul. Profite du moment p****. Rêve sur la tête. »

Julia Rose a depuis répondu aux commentaires, affirmant qu’elle et son petit ami Paul s’en moquaient simplement.

S’adressant à Boxing Social, elle a déclaré: « En fin de compte, je pense que cela en dit plus sur lui que sur moi.

« Mais ça me va, Jake et moi avons fait quelques vidéos TikTok pour en rire, mais à part ça, ça ne m’affecte pas du tout. »

Le scrap Fury vs Paul a été annulé au début de ce mois, le promoteur Frank Warren ayant admis précédemment que Fury, 22 ans, souffrait d’un rhume pendant ses préparatifs.

« Nous sommes à Morecambe [on Wednesday] donc j’espère que nous en saurons plus à ce moment-là, mais il est prêt et il veut se battre.