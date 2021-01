La petite amie de Gleb Savchenko: qui est Cassie Scerbo?

Danser avec les étoiles Le pro Gleb Savchenko s’est récemment séparé de sa femme, Elana Samondanova. Ils se sont mariés pendant 14 ans et ont rompu en novembre.

Cependant, il ne semble pas trop triste de la scission puisqu’il a déjà une nouvelle petite amie, Cassie Scerbo. Ils ont même décidé de faire un voyage romantique au Mexique pour célébrer les vacances.

Sur DWTS, Savchenko était en partenariat avec Chrishell Stause qui sort maintenant avec un autre pro nommé Keo Motsepe. Ils ont tous décidé de partir en vacances ensemble et de faire une pause dans leur vie quotidienne.

Cassie Scerbo a décrit les vacances: « Je suis allée à Cabo et c’était magnifique. L’endroit où je logeais, ils étaient très bien s’assurant que tout était super sûr grâce à Covid. J’ai passé un bon moment, je suis heureuse. » Elle a également affirmé qu’elle était «confiante» dans sa nouvelle relation avec Savchenko.

1. C’est une femme talentueuse.

Cassie Scerbo est une actrice, chanteuse et danseuse. Elle était l’un des membres du groupe pop exclusivement féminin appelé Slumber Party Girls, qui figurait dans la série. Révolution de la danse.

Elle est apparue dans les émissions de télévision Grand hôtel, faites-le ou cassez-le, et le film Apportez-le: pour le gagner.

2. Elle a eu 30 ans pendant le verrouillage.

Cassie Scerbo est née à Long Island, New York. Elle a 30 ans et est née le 30 mars 1990, faisant d’elle une Bélier.

Elle a célébré son anniversaire en lock-out et a expliqué qu’elle n’était pas trop nerveuse à l’idée de vieillir. Scerbo a déclaré:

«Dans un secteur comme le nôtre, je ne sais pas pourquoi nous sommes censés avoir l’impression que vieillir est une mauvaise chose. Je pense que c’est une belle chose, mais j’avais toujours peur, naturellement, juste à cause du calendrier et des responsabilités d’être une femme. J’ai commencé à penser comme, d’accord, je dois vraiment penser à mon avenir, à mon mariage et à mes enfants un jour. Et je n’y ai jamais vraiment pensé dans la vingtaine. Je ne sais pas pourquoi. «

Scerbo réfléchit également: «Je pense que c’est ce que j’ai remarqué cette année, c’est que je plaisais tellement aux gens et que je trouve plus facile de dire non ou de me défendre. J’avais l’habitude de m’épuiser en voulant juste pour m’assurer que tout le monde autour de moi était heureux. Et je pense que quelque chose que j’ai vraiment appris en entrant dans 30 ans est l’amour de soi, je dois le faire. Il y a donc eu beaucoup plus de méditation, de gratitude, de journalisme, de yoga, de prendre soin de moi … parce que je ne suis plus un enfant. «

3. Scerbo et Savchenko s’amusent ensemble.

Scerbo et Savchenko ne sortent ensemble que depuis quelques semaines et on dit qu’ils «s’amusent beaucoup ensemble».

Une source ajoute qu’ils « sont très amoureux l’un de l’autre et s’entendent bien. Ils ne sont pas sérieux à ce stade, mais ils voient où vont les choses. Ils ont aimé passer du temps ensemble et apprendre à se connaître. meilleur. »

Ils ont eu leur premier rendez-vous ensemble à Malibu le 15 novembre. Cependant, leur rendez-vous semblait assez décontracté et n’a pas été trop rapporté.

Savchenko a posté une photo sur Instagram de son séjour au Mexique avec Scerbo, Stause et Motsepe.

Il a mis une photo de lui et de Motsepe au bord de la piscine et l’a légendé: «2020 a été une année folle. Appréciez les petites choses et les gens de votre vie qui vous font sourire tous les jours. Je suis reconnaissant pour ce gars.

4. Cassie Scerbo a quelques tatouages ​​significatifs.

Cassie Scerbo a quelques tatouages ​​qui sont très importants pour elle.

Tout d’abord, elle a le nom de sa grand-mère dans une police de signature. Sur le dos de sa cheville, elle a un cœur. Sur le côté de sa main, elle a un tatouage qui dit «eternita», ce qui signifie éternité en italien. Sur son pied, elle a un tatouage qui dit «maman».

5. Elle est très athlétique.

Scerbo a joué beaucoup de rôles sportifs à la télévision et au cinéma. Elle a notamment joué le rôle de Lauren dans le spectacle de gymnastique Ça passe ou ça casse.

Donc, beaucoup se sont demandé si Scerbo était elle-même gymnaste et elle a remis les pendules à l’heure avec: « Nous ne sommes pas des gymnastes; nous sommes des actrices, mais nous faisons de notre mieux. »

Cependant, Scerbo est athlétique et s’entraîne généralement cinq fois par semaine. Elle se qualifie de «super garçon manqué» et affirme: «Je trouve toujours des moyens liés au sport pour rester en forme».

Elle a joué au football pendant neuf ans et adore la boxe. Scerbo se souvient: « Depuis [watching] Rocheux quand j’avais dix ans, je voulais être boxeur. Je voulais concourir. Honnêtement, j’adore la boxe. Il n’y a pas de sentiment comme ça. [With] boxe, vous pouvez évacuer toute votre colère, tout votre stress, toutes vos émotions. «

6. Scerbo a déménagé à Los Angeles à l’âge de 14 ans.

Scerbo a déménagé de New York à Los Angeles alors qu’elle n’avait que 14 ans. Elle voulait poursuivre sa passion pour le théâtre.

Elle a toujours été attirée par le théâtre et explique: «J’ai toujours adoré jouer. En tant que petite fille, j’aimais raconter des histoires de toutes les manières possibles, que ce soit en jouant, en dansant ou en chantant. J’ai eu mon premier agent quand j’avais 10 ans et j’ai fini par aller à Los Angeles vers l’âge de 14 ans. J’ai décidé de renoncer à toutes les autres choses que j’aimais à l’époque, comme le football, parce que ma passion était la performance. Cela m’a toujours enthousiasmé, d’emmener les gens dans un voyage et de mettre un sourire sur leurs visages, et d’avoir également une plate-forme pour redonner de multiples façons.

Elle est sur TikTok.

Cassie Scerbo aime publier des vidéos de danse sur sa page TikTok. Elle est même devenue virale en faisant le L’amener sur défi. Cela a du sens puisqu’elle était la star de Apportez-le: pour le gagner.

Elle a plus de 3000 abonnés sur TikTok, découvrez-la.

7. Scerbo s’est ouvert sur la cyberintimidation.

Cassie Scerbo est passionnée par la lutte contre l’intimidation. Elle est même vice-présidente de l’organisation Boo 2 Bullying. Selon l’énoncé de mission, l’organisation vise «à éradiquer le harcèlement, l’intolérance et la discrimination en éduquant les écoles et les parents sur l’acceptation de la diversité et en donnant aux jeunes les outils pour se connecter et avoir un impact positif sur ceux qui les entourent.

Scerbo a même parlé de son expérience d’intimidation, en particulier en ligne. Elle explique:

«J’ai été assez béni, mais il y a eu des scénarios vraiment effrayants, que ce soit un fan obsessionnel ou simplement des gens qui essaient de me démolir. Heureusement, je fais souvent ce travail, donc j’ai la peau vraiment épaisse, mais pour les enfants et les adolescents qui n’ont pas cette peau épaisse, ou qui n’ont pas de voix ou de plate-forme, il est de notre devoir d’intervenir. Nous devons nous assurer qu’ils ne se sentent jamais seuls et les aider à leur donner les outils appropriés, à les construire et à leur apprendre la bonne façon de les combattre. Les gens blessés veulent blesser les gens. Alors je dois juste me rappeler que cette personne souffre probablement de quelque chose parce que sinon, pourquoi ressentiraient-ils le besoin de s’en prendre aux autres? Je me concentre sur les aspects positifs. Je suis des comptes qui me font plaisir. J’ai toujours ignoré toute forme d’intimidation … point final. Si les gens ont quelque chose de négatif à dire, c’est comme, c’est votre opinion et votre opinion ne m’affecte pas, parce que je sais qui je suis à la fin de la journée. Cela a toujours été mon état d’esprit. Je sais qui je suis et personne d’autre ne pourra jamais créer mon récit pour moi. J’ai fait face à l’intimidation au lycée, juste parce que je voulais être une actrice, au début, c’était comme: ‘Oh vraiment. D’accord. Sûr.’ Ensuite, bien sûr, une fois que vous commencez à avoir un peu de succès, les gens sortent du bois. Je veux juste voir fleurir ma charité.

8. Cassie Scerbo est sortie avec d’autres célébrités.

Gleb Savchenko n’est pas la première célébrité que Scerbo est sortie! Elle a été liée à One Tree HillMichael Copon en 2006, l’acteur Cody Longo en 2009, Les collines’ Doug Reinhardt en 2010, et Vengeance‘s Josh Bowman en 2011.

Scerbo a même confirmé sa relation avec Josh Bowman sur Twitter. Elle a tweeté: « Non, je sors avec Josh Bowman .. il joue Max sur #MIOBI le #HotPhotographerGymnastBoy;) »

9. Quelle est la valeur nette de Cassie Scerbo?

Cassie Scerbo a une valeur nette de 1,5 million de dollars.

