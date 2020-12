La petite amie de Drew Lock: Qui est Natalie Newman?

Ce Dener Bronco est hors du domaine des rencontres et dans une relation engagée!

Drew Lock, qui est le quart-arrière des Denver Broncos, et sa nouvelle petite amie Natalie Newman, ont célébré leur premier anniversaire sur Instagram en septembre.

Le jeune quart-arrière de 24 ans a été sélectionné 42e au classement général du repêchage de la NFL 2019, et Natalie a choisi Drew pour être son «meilleur ami, âme soeur, le plus grand homme et tout le reste», a déclaré Newman sur son message d’anniversaire Instagram de septembre. 12.

Le quart-arrière n’avait rien d’autre que des choses aimantes à dire à propos de son «NatCat», sur son article Instagram du premier anniversaire qu’il a dédié à Newman en disant: «Un 365 rapide mais très mouvementé avec celui-ci! De la fonte à la quarantaine, en lui apprenant à pêcher et même en gelant les promenades dans un labyrinthe de maïs froid! Elle a réussi à toujours me faire sourire, je t’aime NatCat!

Il n’y a pas longtemps que Lock a rejoint les Broncos et a commencé à voir Newman peu de temps après, nous sommes donc curieux d’en savoir plus sur la femme qui a fait de son 2020 une année mouvementée.

Qui est la petite amie de Drew Lock, Natalie Newman?

Poursuivez votre lecture pour découvrir 8 choses que vous ne saviez peut-être pas sur Natalie Newman.

1. Elle est une influenceuse et mannequin Instagram.

Natalie a une assez grande suite sur son Instagram et c’est parce qu’elle a tendance à utiliser son Instagram comme influenceur et modèle pour différentes entreprises. F

De l’apparence de son Instagram, elle s’est associée à Revolve, Bumble, Google Pixel, Vital Proteins, Boohoo, LSpace, MONTCE SWIM et d’autres marques de maillots de bain. Newman compte également 182000 abonnés sur Instagram – pas trop minable.

2. Elle est allée au collège à l’Université du Colorado à Boulder.

Elle a déménagé au Colorado en 2015 pour commencer sa carrière universitaire à l’Université du Colorado à Boulder et a passé quatre ans à vivre ce qui ressemble à une expérience universitaire amusante et excitante. Elle a obtenu son diplôme en avril 2019 et semble être restée à Denver depuis lors.

Lock est allé à l’école et a joué au football à l’Université du Missouri. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme en avril 2019, il a été recruté dans la NFL pour jouer pour les Broncos.

3. Elle a 23 ans et elle est Capricorne.

L’aventureuse Capricorne a 23 ans et son anniversaire est le 1er janvier. Lock a même célébré son anniversaire sur son Instagram en janvier peu de temps après avoir commencé à sortir ensemble. La chronologie du moment où ils ont commencé à sortir ensemble semble se situer quelque part entre septembre et début octobre 2019, et peut-être à cause de l’application de rencontres Bumble, que Newman a parrainée sur son Instagram peu de temps avant de publier la photo officielle de son petit ami le 13 octobre 2019.

Lock a 24 ans et son anniversaire est le 10 novembre, faisant de lui un Scorpion.

Le Capricorne et le Scorpion sont également une âme sœur, il y a donc de très bonnes chances que cette relation dure un certain temps.

4. Elle est de Jupiter, en Floride.

Newman a grandi à Jupiter, en Floride, et est certainement une fille de plage, ce qui explique probablement pourquoi elle aime aller en Californie et dans d’autres endroits avec de superbes plages.

Fellow star des médias sociaux et Bachelorette le finaliste Tyler Cameron est également de Jupiter, en Floride – vous vous demandez s’ils se connaissent?

5. Elle aime la Californie

Newman adore voyager en Californie et, à part Denver, la Californie est le deuxième endroit le plus populaire sur son Instagram.

Elle a parcouru toute la Californie pour explorer Los Angeles, Malibu, Beverly Hills et même visiter San Francisco.

6. Elle adore voyager.

Newman adore voyager probablement plus que tout – ses moments forts sur Instagram regorgent d’aventures. Elle semble avoir étudié à l’étranger de janvier à avril et est allée à Londres, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Italie, en Hongrie, en France, en Irlande, en Croatie, en Grèce et en Suisse.

Elle a également voyagé à New York, Chicago, Hawaï, les îles Turques et Caïques, le Costa Rica et les Caraïbes.

7. Elle est très athlétique.

Newman a toujours été très athlétique, jouant au football au lycée. Maintenant, on dirait qu’elle aime s’entraîner avec son propre petit ami entraîneur personnel NFL.

8. Elle aime Coachella et les festivals de musique.

D’après les looks d’Instagram de Newman, elle adore Coachella parce qu’elle est allée au Coachella Music Festival environ quatre fois depuis 2014 et a également été au Festival Outside Lands et au Divide Music Festival.

La dernière fois qu’elle a pu y aller, c’était en avril 2019, où elle était, «cool comme un cactus ici».

Megan Hatch est une écrivaine chez YourTango qui couvre la culture pop, l’amour et les relations, et le divertissement.