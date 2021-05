La petite amie de Diego Boneta a parlé de leur relation

Diego Dalla Palma Nail Polish - White Wedding vernis à ongles

Les nouveaux vernis ultra-couvrants et brillants qui respectent la nature délicate des ongles! Leur formulation enrichie en résines durcisseuses forme un film souple et élastique qui se fixe sur longle à la perfection. Les vernis Diego, sont dotés dun MAXI pinceau inédit. Large et extra plat, il dépose la dose idéale de vernis sur l'ongle pour une application uniforme précise. Haute brillance, longue tenue et séchage ultra-rapide. Sans parabène, sans formaldéhyde, sans toluène, sans camphre et sans phtalates. Décliné en sept nuances: Hot Chocolate, X Gender, No More Mauve, Brick in the Wall, Cinnabar, Into the Red, White Wedding.