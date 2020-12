La petite amie de Daveed Diggs: Qui est Emmy Raver-Lampman?

C’est la saison pour une autre vidéo de Daveed Diggs!

Le 3 décembre 2020, Daveed Diggs a publié un clip vidéo sur Disney Channel, pour célébrer Hanoukka.

La chanson s’intitule «Puppy for Hanukkah» et c’est une chanson tout à fait adorable sur le fait de vouloir un chiot pour Hanoucca.

Mais arrêtons de parler de la saison des fêtes – une saison des fêtes au milieu d’une pandémie, néanmoins – et concentrons-nous sur le thème de l’amour.

Qui est la petite amie de Daveed Diggs, Emmy Raver-Lampman?

Emmy Raver-Lampman n’est pas seulement la petite amie de Daveed Diggs.

C’est une actrice et chanteuse célèbre.

Raver-Lampman a fait ses débuts en tant qu’interprète à Broadway et est surtout connue pour ses apparitions dans Hair, Jekyll & Hyde, Wicked et Hamilton.

Elle est également une actrice à succès dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

Elle est apparue dans un total de onze crédits de cinéma et de télévision, parmi lesquels – Film d’horreur sans titre, Umbrella Academy, un mercredi typique, Parc central, Poulet Robot, Stuc, Jane la Vierge, Père américain!, Un million de petites choses, Blindspotting, et Étrange maman.

Elle est également apparue comme elle-même dans Des films qui ont changé ma vie, Quelques bonnes nouvelles, Dernier appel avec Carson Daly, Le spectacle du matin, Côte à côte par Susan Blackwell, et plus!

Où est né Emmy Raver-Lampman?

Emmy Raver-Lampman est né à Norfolk, en Virginie.

Son anniversaire est le 5 septembre 1988, ce qui fait d’elle une Vierge.

Ses parents, Sharon et Greg, l’ont adoptée lorsqu’elle était bébé.

Sharon a travaillé comme professeur à l’Université Old Dominion et son père, Greg, a travaillé comme enseignant et écrivain.

Elle a fréquenté Maury High et Governor’s School for the Arts, une école secondaire des arts de la scène.

Raver-Lampman a déménagé à New York à la recherche d’un BA en théâtre au Marymount Manhattan College.

En tant qu’étudiante de premier cycle, elle a commencé à travailler comme actrice professionnelle et a été forcée d’étudier à distance pendant sa première année. Elle a même pris congé de l’école pour se produire dans la production de Cheveux.

Daveed Diggs et Raver-Lampamn sont tous deux apparus dans Hamilton premier casting de Broadway.

Daveed Diggs a joué les personnages de Jefferson et Lafayette, tandis que Raver-Lampman était membre de l’ensemble.

En 2016, Raver-Lampman a quitté le spectacle pour se produire dans Bob l’éponge Carré, la comédie musicale. Il y a peu d’informations sur la façon dont leur relation a commencé, mais c’est définitivement devenu officiel après qu’ils aient tous deux quitté la série.

Dans une interview, Daveed Diggs a déclaré: «Je suis attiré par les femmes qui ont tant été contre ce qui leur est lancé dans ce monde et qui sont arrivées à un endroit où elles sont à l’aise avec elles-mêmes et confiantes. Je me marie bien avec les gens qui aiment tenir le terrain et être au centre de leurs préoccupations. »

Le couple est devenu officiel en 2020.

Diggs et Raver-Lampman ont été vus ensemble sur le tapis rouge des Film Independent Spirit Awards 2019.

Leur relation n’a été officiellement annoncée qu’en 2020, lorsque Diggs a fait allusion au fait que le couple se fréquentait depuis deux ans.

Elle utilise les médias sociaux pour plaider en faveur de la justice raciale et sociale.

Le 1er décembre 2020, elle a écrit dans la légende d’une photo sur Instagram: « Brisez les cycles de la haine. Nous avons chacun la responsabilité personnelle de choisir de changer. Ce processus peut parfois signifier briser qui nous étions, nous réassembler à travers les processus. de choix, de changement et de lumière. La haine a tendance à être en noir et blanc, mais lorsque toute la nuance de la vie (couleur) est ajoutée, et que nous nous voyons nous-mêmes et les autres pleinement réalisés, la haine est laissée au loin. Elle est remplacée par la connaissance et compréhension … empathie. » En plus d’appuyer Kamala Harris et Joe Biden lors de la récente élection présidentielle, elle a constamment exhorté ses adeptes des médias sociaux à voter.

Emmy Raver-Lampan compte au total 1,8 million d’abonnés sur Instragram.

