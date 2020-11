La petite amie de Cody Simpson: qui est Marloes Stevens?

L’amour est dans l’air!

On dirait que le chanteur et poète Cody Simpson – qui s’est récemment séparé de la pop star Miley Cyrus après presque un an de fréquentation – a un nouveau beau, et ils ont déjà l’air plutôt bien ensemble.

La paire a été aperçue en train de faire un tour de joie sur la moto de Simpson le 10 novembre à Los Angeles et portait même des tenues assorties – y compris les mêmes baskets Vans.

Alors que tout le monde connaît Cody Simpson grâce à ses romances très médiatisées au fil des ans, nous sommes curieux de connaître sa nouvelle flamme, le mannequin Marloes Stevens.

Qui est la petite amie de Cody Simpson, Marloes Stevens?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Marloes Stevens.

1. Elle est originaire de Belgique.

Mais sa maison actuelle est à Los Angeles, en Californie.

2. Marloes Stevens a deux frères et sœurs.

Le nom de sa sœur est Merel Stevens, c’est une productrice de 24 ans, et elle peut aussi être mannequin!

Le nom de son frère est Jelle Stevens, et d’après l’apparence de son Instagram, on dirait qu’il est un amoureux des chiens, qu’il aime passer du temps avec ses amis et – au grand choc de personne – il est aussi beau que ses sœurs.

Les bons gènes fonctionnent définitivement dans leur famille!

3. Marloes Stevens est mannequin.

Elle est remplacée par NTA Models et Elite Model Management à New York.

4. Elle passe beaucoup de temps en bikini.

Comme il se doit!

La moitié des photos Instagram de Marloes la montrent au bord de l’eau en bikini, et pouvez-vous la blâmer?

De plus, il est bien connu que Cody Simpson est un nageur sérieux et s’entraîne assez fréquemment, donc on dirait que cela pourrait être un match fait au paradis!

5. Elle est élégante.

Évidemment!

Marloes est une fille élégante – qu’il s’agisse de s’habiller avec désinvolture avec un jean et un t-shirt, de le glamer dans une robe ou simplement de le mettre en sueur, Marloes peut littéralement basculer n’importe quel look.

6. Marloes Stevens est une gourmande.

La beauté blonde adore le vin et dîner avec ses copines – et honnêtement, qui n’aime pas?

«#TGIF Je suis prêt à siroter des cocktails, qui est avec moi?» elle a sous-titré une photo Instagram d’elle-même assise à une table avec des boissons et des pizzas, en ajoutant les hashtags «#girlfriends», «#weekend» et «#cocktails».

7. Marloes Stevens et Cody Simpson se fréquentaient peut-être depuis quelques mois.

Bien que nous ne sachions pas quand exactement le couple a commencé à sortir ensemble, le 19 septembre, Simpson a publié une photo artistique de lui-même sur sa moto sur sa page Instagram, et les fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’il n’était pas seul sur son vélo.

«Est-ce que c’est Miley à l’arrière?» un fan a écrit, tandis qu’un autre a dit: «Qui a pris la photo? U [sic] et Miley sont de nouveau ensemble.

La photo a été publiée environ un mois après que Cody et Miley ont appelé à la fermeture, alors naturellement, les fans ont pensé qu’ils s’étaient remis ensemble.

Cependant, maintenant que nous connaissons l’identité de la nouvelle petite amie de Cody, c’était peut-être Marloes à l’arrière de son vélo.

8. C’est une fille heureuse.

Son nouveau copain pourrait-il avoir quelque chose à voir avec ça?

Marloes a publié une série de photos en noir et blanc sur son compte Instagram le 9 novembre et les a légendées: «Elle a beaucoup de raisons de sourire», ce qui pourrait indiquer qu’elle et Simpson sont complètement amoureuses l’une de l’autre.

9. Les fans pensent que Cody Simpson et Marloes Stevens se ressemblent.

« Cody Simpson et sa nouvelle petite amie semblent apparentés, » un fan de Twitter a écrit.

Bien sûr, ils n’ont pas tort. Mais pour être honnête, Cody et Marloes sont des beautés aux cheveux blonds, il n’est donc pas trop fou de dire qu’elles se ressemblent. Et bon – je suppose qu’ils ont juste bon goût!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.