La petite amie de Casanova nie que son meilleur ami ait mordu le rappeur [VIDEO]

Casanova a récemment rompu son silence au sujet de son arrestation pour un grand nombre d’accusations, notamment de meurtre et de racket.

Les autorités accusent le rappeur de Brooklyn d’être membre de l’Intouchable Gorilla Stone Nation. Cas, ainsi que 17 autres personnes ont été inculpés plus tôt cette semaine et il s’est rendu aux autorités le mercredi 2 décembre.

Si ce n’est pas assez dramatique pour Casanova, il y a eu une rumeur selon laquelle le meilleur ami de sa petite amie Swaggy Jazzy lui a mordu, ce qui a conduit à sa récente arrestation.

Il y a un clip de l’ami de Jazzy parlant à quelqu’un dans une salle d’interrogatoire de la police à propos de Cas. Mais Jazzy a déclaré que la vidéo était ancienne et que tout le monde devait se calmer.

«Je traverse une période stressante en ce moment et j’apprécierais que vous arrêtiez de me taguer et de parler de choses dont vous ne savez pas tous», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. «Ce n’est pas tout ce que vous voyez dans les médias. est vrai. Et cette vidéo qui est postée est ancienne et n’a rien à voir avec cette affaire ou pourquoi mon mari est enfermé. J’apprécie tous les messages positifs que tout le monde m’envoie et je veux juste vous faire savoir que moi, ma fille et Cas sommes bons. Mon mari est innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée, souvenez-vous de ça!