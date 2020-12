La petite amie de Braunwyn Windham-Burke: qui est Kris?

Braunwyn Windham-Burke à partir de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange est récemment sorti gay le mercredi 2 décembre. La star de télé-réalité a également posté sa première photo sur son histoire Instagram avec sa petite amie depuis sa sortie, et le couple fait un couple adorable!

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la petite amie de Windham-Burke, nous savons quelques choses à son sujet, comme son nom et son amour des tatouages.

Qui est la petite amie de Braunwyn Windham-Burke, Kris?

Continuez à lire pour tout savoir sur la petite amie de Windham-Burke, Kris.

Braunwyn Windham-Burke est éperdument amoureux de Kris.

Braunwyn Windham-Burke a publié une photo sur son histoire Instagram le mercredi 2 décembre d’elle et de sa petite amie nommée Kris.

La jolie photo montre le couple en train de marcher et de poser ensemble.

Il y a aussi un drapeau arc-en-ciel et un emoji coeur rose en haut de l’image. En dehors de cela, Windham-Burke n’a divulgué aucune information sur sa petite amie, mais des sources confirment que son nom est Kris.

Dans une interview, Windham-Burke a parlé ouvertement de Kris.

Elle a dit: « J’adore ses yeux, j’aime juste les regarder … elle a le tempérament le plus doux. Elle écoute juste. Et elle remarque des choses sur moi. Elle fait attention … J’aime juste être avec elle. Elle me rend juste heureux. «

Bien que le nom de famille de Kris soit inconnu, nous avons peut-être trouvé son profil Instagram.

Comme le dirait Kris Jenner, « C’est une affaire pour le FBI! »

Après avoir passé au crible les abonnés Instagram de Braunwyn, il est possible que le compte @ksmischievous appartienne à son nouveau boo.

Gardez à l’esprit que tout cela n’est que spéculation, mais si vous comparez les tatouages ​​de la photo que Braunwyn a publiée sur son histoire Instagram avec les tatouages ​​de la photo étiquetée ci-dessus (principalement, la petite note de musique sur sa poitrine), ils se ressemblent assez – même chose avec les piercings faciaux.

Quand Windham-Burke est-il sorti?

Tôt dans la journée du mercredi 2 décembre, l’interview de Windham-Burke avec GLAAD a été rendue publique. Dans l’interview, elle a déclaré:

« J’aime les femmes. Je suis gay. Je suis membre de la communauté LGBTQ +. Il m’a fallu 42 ans pour le dire mais je suis tellement fier de l’endroit où je suis en ce moment. Je suis tellement heureux où je suis. Être à l’aise dans ma peau après si longtemps, c’est tellement agréable. Je commence à peine à avoir l’impression de devenir la femme que je suis censée être. Je l’ai toujours su, mais il m’a fallu, personnellement, 42 ans pour être à l’aise dans ma peau pour le dire. «

Sur instagram, elle a également publié une photo avec la légende:

«C’est si bon de vivre enfin ma vérité. Je suis lesbienne. À 43 ans, j’ai enfin pu accepter cette partie de moi-même et j’ai réalisé qu’il n’y a pas de règles sur le moment où quelqu’un doit sortir. C’est mon heure. »

Quand Braunwyn a-t-elle accepté sa sexualité pour la première fois?

Windham-Burke se souvient qu’elle a commencé à accepter sa sexualité lorsqu’elle a eu un baiser à l’écran avec elle Vraies femmes au foyer d’Orange Country co-vedette Tamra Judge.

Braunwyn Windham-Burke explique:

« J’ai eu une scène avec Tamra dont tout le monde a en quelque sorte parlé. Quand nous nous préparions pour les retrouvailles, je parlais à un producteur en qui j’ai beaucoup confiance, son nom était James, et il a dit: ‘Comment vous sentez-vous à ce sujet «Était-ce une erreur ivre ou est-ce que cela fait partie de qui vous êtes? Et j’ai dit: « Voilà qui je suis. » Quand je suis allé à la réunion l’année dernière, j’ai en quelque sorte commencé à me lancer dans la danse: «C’est qui je suis. J’aime les femmes.’ Je testais les eaux avec mes amis, mon casting, ma famille.

Elle a également ajouté que lorsqu’elle parlait de sa sexualité, elle avait été «bien accueillie».

La sobriété de Windham-Burke l’aida à s’ouvrir.

Sur RHOC, Windham-Burke a admis qu’elle était une «alcoolique».

Dans l’épisode, elle a dit à Emily Simpson: « Vous m’avez appelé sur ma consommation d’alcool l’année dernière. Au lieu de prendre cela à cœur, je vous ai vraiment repoussé. En gros, je pense que je suis juste en colère contre vous, et j’ai trouvé des raisons être fou. »

Simpson a alors répondu: « Je veux que vous sachiez que je suis votre ami et que je ferai tout ce que je peux pour vous soutenir. Votre objectif est-il de ne plus jamais boire? » et Windham-Burke a déclaré: « Je ne pense pas que je ne pourrai plus jamais boire, mais oui, ça doit être pour toujours. »

Plus tard dans un confessionnal, Windham-Burke a déclaré: « Je ne sais pas si c’est une intervention divine, mais pour la première fois de ma vie, je peux dire: » Je m’appelle Braunwyn et je suis alcoolique « .

Depuis qu’elle a admis qu’elle était alcoolique dans l’émission, elle est allée voir les Alcooliques anonymes et a déclaré dans une interview: «J’adore les AA. J’adore le fait que ce soit un environnement sûr et favorable où les gens peuvent partager ce qu’ils ressentent sans porter de jugement.

De plus, à l’époque où Windham-Burke devenait sobre, elle a déclaré qu’elle avait rencontré une femme pour laquelle elle avait commencé à avoir des sentiments.

Dans son entretien avec GLAAD, Windham-Burke a déclaré: « J’ai rencontré quelqu’un avec qui j’étais intéressé à poursuivre une relation. C’est devenu quelque chose que je ne voulais plus cacher et que je ne voulais plus garder secret. »

Elle est toujours légalement mariée à Sean Burke.

Windham-Burke est mariée à Sean Burke depuis plus de 20 ans. Le couple a même sept enfants ensemble: Hazel, Koa, Caden, Curran, Jacob, Rowan et Bella.

Windham-Burke se soucie toujours profondément de son mari.

« J’aime Sean. Je l’aime beaucoup, il est ma personne, il est ma famille. Mais je ne suis pas attirée par les hommes et je ne l’ai jamais été », a-t-elle déclaré.

Sean Burke l’a soutenue à chaque étape du processus.

Elle déclare: «Nous sommes dans des territoires inconnus. Sean et moi sommes toujours mariés, j’ai l’intention de rester marié. Nous ne dormons pas dans la même chambre pour le moment, mais nous sommes dans la même maison. Nous élevons nos enfants ensemble, il mon meilleur ami. Il connaît la fille avec qui je sors. »

Elle a même dit que ses enfants n’étaient pas du tout «choqués» quand elle est sortie. Elle a ajouté: « Je ne sais pas comment nous faisons tout fonctionner en ce moment, mais nous le faisons. »

