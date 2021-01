La petite amie de Ben Affleck: Qui est Ana De Armas?

On dirait qu’un autre couple hollywoodien a appelé à démissionner.

Ben Affleck a été lié à son Eaux profondes costar, Ana de Armas, depuis qu’ils ont été vus ensemble à La Havane semblant plutôt confortables en mars 2020.

Cependant, après moins d’un an de fréquentation, Affleck et sa femme se seraient séparés.

« Ben ne sort plus avec Ana », a déclaré une source à propos de leur récente rupture. « Elle a rompu. Leur relation était compliquée. Ana ne veut pas être basée à Los Angeles et Ben doit évidemment le faire puisque ses enfants vivent à Los Angeles. »

Qui est la petite amie de Ben Affleck, Ana de Armas?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Ana de Armas, y compris ce qui aurait mal tourné dans sa relation avec Ben.

Affleck et de Armas ont déclenché des rumeurs d’amour en mars 2020.

En mars 2020, Affleck et de Armas ont été vus à La Havane – où de Armas possède une maison – faire du shopping, manger au restaurant et rendre visite à des amis, et ils ont même été vus exposant beaucoup de PDA avant de monter à bord de leur vol privé. Samedi.

«Ils étaient rayonnants. J’ai vu Ana attraper le bras de Ben alors qu’ils sortaient ensemble, ils avaient l’air super heureux – elle est absolument magnifique! dit un spectateur. « Je pense totalement qu’ils sortent ensemble. »

Ils ont également été vus ensemble à la Nouvelle-Orléans.

Lorsqu’ils tournaient ensemble un film à la Nouvelle-Orléans plus tôt en 2020, il semblait que le couple potentiel passait également une grande partie de leur temps libre ensemble hors du plateau.

En janvier, les fans les ont repérés dehors et environ, avec Affleck qui aurait « craché le jeu » chez de Armas en espagnol, donc il semble certainement que leur relation a commencé fort!

Ana de Armas est une actrice.

Ana de Armas est surtout connue pour sa carrière d’actrice, et si son récent succès en est une indication, il semble que cette carrière soit sur le point d’exploser.

Elle a été récemment vue dans Couteaux sortis, et elle a joué aux côtés de Daniel Craig dans Pas le temps de mourir.

Elle est également prête à jouer Marilyn Monroe dans Blond, qui est basé sur un roman de fiction de Joyce Carol Oates sur ce à quoi la vie personnelle de la star légendaire aurait pu ressembler.

Elle était sur la couverture de Vanity Fair.

Posant pour la couverture de mars 2020 de Vanity Fair, de Armas a admis que même si elle aime jouer, elle n’aime pas Hollywood et toute l’exposition qui l’accompagne … ce qui aurait pu être un indice que sa relation avec une célébrité de haut niveau comme Affleck ne durerait pas .

«J’ai de très bons amis, et des choses incroyables sont arrivées pour moi ici, mais le style de vie, l’exposition et les situations commerciales constantes ne sont pas pour moi», a-t-elle déclaré.

«J’aime parler de la vie et de l’art, des bébés et des animaux de compagnie. C’est ce que j’aime faire, mais je ne peux pas en parler, pas tout le temps.»

Affleck et de Armas ont joué dans Eaux profondes ensemble.

Eaux profondes, un thriller psychologique mettant en vedette Affleck et de Armas dans le rôle de Melinda et Vic Van Allen, est maintenant en post-production et devrait sortir en août 2021.

Le film, qui est basé sur le livre du même nom de Patricia Highsmith, parle d’un couple qui est tombé amoureux l’un de l’autre et des tours mortels qu’ils se jouent. Jacob Elordi, Rachel Blanchard et Tracy Letts sont également à l’affiche.

Affleck a admis que son divorce d’avec Jennifer Garner était son «plus grand regret».

Affleck a fait la une des journaux en février 2020 lorsqu’il a admis dans une interview qu’il regrettait son divorce d’avec Garner et l’impact de sa consommation d’alcool sur leur mariage.

«Le plus grand regret de ma vie est ce divorce», avait-il déclaré à l’époque. «La honte est vraiment toxique. Il n’y a pas de sous-produit positif de la honte. C’est juste mijoter dans un sentiment toxique et hideux de faible estime de soi et de dégoût de soi.

Après moins d’un an de fréquentation, Affleck et de Armas l’auraient annulé.

Alors qu’une source proche du couple a allégué qu’Ana de Armas avait rompu avec Ben Affleck, une autre source a ajouté que la scission était réciproque.

« C’est quelque chose de réciproque et de tout à fait à l’amiable », a révélé la source.

« Ils sont à différents moments de leur vie; il y a là un amour et un respect profonds. Ben continue de vouloir travailler sur lui-même. Il a trois emplois à faire et c’est un père solide à la maison. Ils sont tous les deux satisfaits de l’endroit où ils se trouvent. leur vie », ont-ils ajouté.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été légèrement décontenancés par les nouvelles soudaines, avec un utilisateur de Twitter écrit de façon hilarante, « Eh bien, je suppose que BenAna s’est séparé. »

Un autre a déclaré: « Mec ne peut pas faire une pause », tandis qu’un utilisateur des médias sociaux a exprimé le souhait que Ben et Jen se réconcilient.

« Suis-je stupide de vouloir que Jennifer Garner et lui soient de retour ensemble? Lol, » l’utilisateur de Twitter a écrit.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.