La petite amie d’Andrew Garfield, Alyssa Miller, a nié leur séparation avec une ironie et une photo avec l’acteur

célébrités

Ces derniers jours, la relation d’Andrew Garfield avec Alyssa Miller était au centre de la tempête. Ont-ils rompu ou sont-ils toujours ensemble ? Le modèle a clarifié les doutes.

© ShutterstockAndrew Garfield et Alyssa Miller

Au dernier moment Andrew Garfield il est revenu se positionner dans l’industrie non seulement comme l’un des acteurs les plus talentueux, mais aussi comme l’un des plus recherchés par les médias. L’an dernier, avec sa participation douteuse à Spider-Man : Pas de retour à la maisonainsi que la promotion de Tic, tic… Boum ! et son travail dans Les yeux de Tammy Fayel’interprète a fait le tour de différents programmes en donnant des interviews et en captivant tout le monde avec sa sympathie.

C’est qu’au-delà du talent qu’il a montré, Andrew Garfield Il a également une sympathie et un charisme qui ont fait de lui l’un des artistes les plus aimés d’Hollywood. Cependant, comme toute célébrité, il a dû payer le prix de la célébrité : supporter les commérages et les ingérences dans sa vie privée. Parmi eux se trouve le dernier : la prétendue séparation d’avec sa petite amie, Alyssa Miller.

Il convient de noter que dans les années où il a été une personnalité publique, Andrew Garfield Il a toujours gardé sa vie privée à l’écart des projecteurs médiatiques. En fait, la grande preuve en est que bien qu’il ait été vu en public avec sa compagne plus d’une fois, il a assisté à la cérémonie des Oscars complètement seul. C’est ainsi, De là, des rumeurs ont commencé à émerger d’une distance supposée entre eux, mais apparemment c’est loin de la réalité.

Eh bien, ce n’est pas Garfield qui l’a confirmé, mais Alyssa qui a partagé une jolie photo avec lui sur Instagram et s’est moquée de toutes les spéculations avec un message ironique. « Si vous devez bavarder, utilisez au moins une jolie photo. je t’aime ag», a écrit le modèle en faisant référence à la fois aux initiales de l’interprète et à tout ce qui a été dit à leur sujet ces jours-ci. Autrement dit, avec cela, il est tout à fait clair qu’en ce moment, ils sont plus ensemble que jamais.

Les commentaires auxquels Garfield et Miller ont dû faire face indiquaient que leur séparation s’était faite en bons termes et qu’elle aurait été due aux engagements professionnels de chacun. De plus, comme l’indiquent certains médias au sujet de la prétendue séparation, la décision aurait été prise dans le but de préserver leur lien sain. Mais, sans aucun doute, les rumeurs étaient infondées après la publication du modèle qui, clairement, est déjà devenu viral et dépasse les 40 000 likes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂