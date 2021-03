La petite amie d’AJ Pritchard, Abbie Quinnen, photographiée pour la première fois après avoir subi des brûlures au troisième degré

Ils ont dit dans une déclaration: « Abbie a subi une intervention chirurgicale sur le haut de son corps et continuera de recevoir un traitement.

« Abbie et AJ ne peuvent pas remercier suffisamment toutes les infirmières et les médecins pour leurs incroyables soins, leur soutien et leur expertise tout en étant à l’unité de Chelsea et Westminster Burns et à Ealing Hôpital.«

Crédit: Instagram / abbiequinnen

Publiant sur Instagram hier (21 mars), Abbie a déclaré: « Je suis triste d’avoir été absent ces dernières semaines et de n’avoir pas beaucoup publié avec AJ, nous voulions désespérément pouvoir partager des vlogs quotidiens avec vous tous, mais malheureusement J’ai eu un accident.

« Alors que nous essayions de créer une bouteille en verre dans un vase en suivant un didacticiel YouTube, cela a mal tourné et cela m’a causé des blessures. [sic] & brûlures nécessitant un traitement hospitalier continu au cours des 7 dernières semaines.

« J’ai vraiment besoin que vous soyez tous si prudents avec ce que vous faites et si vous copiez des vidéos YouTube. Ça ira! Je vous aime tous. »

Elle a ensuite montré son appréciation pour le NHS, ajoutant: « Je tiens également à dire un immense merci aux infirmières et aux médecins de l’unité des brûlés de Chelsea et Westminster pour leurs soins et traitements incroyables. »

Selon The Sun, AJ est entré en action lorsque l’accident s’est produit et a composé le 999 mais, après avoir été informé qu’une ambulance prendrait un certain temps pour arriver, lui et son frère Curtis l’ont conduite à A&E eux-mêmes.