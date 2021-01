La perte FY20 de Urban Company s’élargit à Rs 155 crore, les revenus doublent à Rs 263 crore

Les dépenses totales de Urban Company sur une base consolidée ont augmenté de 98,6% à Rs 418,25 crore au cours de l’exercice terminé en mars 2020.

Le marché des services à domicile, Urban Company, a vu ses pertes consolidées s’élargir à Rs 155,17 crore au cours de l’exercice 2020 en raison de dépenses plus élevées, alors même que son revenu total a presque doublé, selon les documents réglementaires rapportés par la société de renseignements commerciaux. Tofler. La société a vu son revenu total doubler presque à Rs 263,07 crore au cours de l’exercice 2020, contre 132,04 crore Rs au cours de l’exercice 2019, tandis que sa perte était de 155,17 crore Rs au cours de l’exercice 2020 contre une perte de 78,48 crore Rs dans le exercice précédent, selon le registraire des entreprises déposant Tofler partagé.

Les dépenses totales sur une base consolidée ont augmenté de 98,6% à Rs 418,25 crore au cours de l’exercice terminé en mars 2020 par rapport à Rs 210,52 crore lors de l’exercice précédent.

Sur une base autonome, Urban Company a vu son revenu total doubler presque à Rs 256,42 crore au cours de l’exercice 2020 de Rs 131,59 crore au cours de l’exercice 2019, tandis que sa perte était de Rs 137,86 crore au cours de l’exercice 2020 contre une perte de Rs 73,6 crore lors de l’exercice précédent.

Les dépenses sur une base autonome ont augmenté de 92 pour cent à Rs 394,29 crore au cours de l’exercice terminé en mars 2020 par rapport à Rs 205,19 crore au cours de l’exercice précédent.

Dans le dossier, Urban Company a déclaré qu’elle avait enregistré une croissance annuelle significative des revenus d’exploitation à Rs 212 crore au cours de l’exercice 2019-20, contre 108 crore Rs au cours de l’exercice 2018-19.

