La perte du plat géant d’Arecibo rend les humains plus vulnérables aux roches spatiales, selon des scientifiques

L’ignorance peut sembler être un bonheur, mais la préparation offre de meilleures chances de survivre à ce qui est à venir. Et quand il s’agit de défense planétaire , l’ignorance est devenue un peu plus inévitable.

La défense planétaire est l’art d’identifier et d’atténuer les menaces sur la Terre dues aux impacts d’astéroïdes. Et parmi ses outils se trouve le radar planétaire, une capacité inhabituelle qui peut donner aux scientifiques un bien meilleur regard sur un objet à proximité. Observatoire d’Arecibo à Porto Rico était l’un des seuls systèmes de ce type sur la planète, et le long mandat de cet instrument est maintenant terminé après deux câbles défectueux a rendu le télescope si instable qu’il n’y avait aucun moyen d’évaluer son statut sans risquer la vie des travailleurs, selon la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, propriétaire du site. Au lieu, il sera mis hors service .

Et quand il s’agit de défense planétaire, il n’y a rien de tel.

« Il y a eu des déclarations dans les médias selon lesquelles » Oh, nous avons d’autres systèmes qui peuvent en quelque sorte remplacer ce que fait Arecibo « , et je ne pense pas que ce soit vrai », a déclaré Anne Virkki, qui dirige l’équipe de radar planétaire à l’Observatoire d’Arecibo. 45secondes.fr. « Ce n’est pas obsolète et il n’est pas facilement remplaçable par d’autres installations et instruments existants. »

La défense planétaire commence par repérer autant d’astéroïdes proches de la Terre que possible – près de 25000 à ce jour, selon la NASA – et estimer leurs tailles et leurs orbites autour du soleil. Arecibo n’a jamais joué un rôle dans la découverte d’astéroïdes; cette tâche est beaucoup plus facile à accomplir par une multitude de télescopes qui voient de grandes parties du ciel dans la lumière visible et infrarouge et sont capables d’attraper l’apparition soudaine d’un point lumineux et rapide entre les étoiles, des télescopes comme le Observatoire PanSTARRS à Hawaï . Avec ces premières observations, les plus petits astéroïdes et ceux qui restent loin de la Terre peuvent être étiquetés en toute sécurité et plus ou moins oubliés.

Mais les astéroïdes plus grands avec des orbites qui pourraient les rapprocher trop pour le confort font l’objet d’études supplémentaires, et souvent, ce travail a été celui de l’observatoire d’Arecibo. L’installation arborait un puissant émetteur radar qui pouvait faire rebondir un faisceau de lumière sur un objet dans le voisinage de la Terre. Ensuite, la parabole radio massive de l’observatoire pourrait capter l’écho de ce signal, permettant aux scientifiques de déchiffrer des détails précis sur l’emplacement, la taille, la forme et la surface d’un astéroïde.

Les mêmes télescopes qui identifient astéroïdes en premier lieu peut également donner aux scientifiques les données dont ils ont besoin pour suivre l’orbite d’une roche spatiale, mais lorsque le radar planétaire peut repérer l’objet, il accomplit le même travail plus rapidement.

Parfois, cette vitesse importera, a déclaré Bruce Betts, scientifique en chef à la Planetary Society, un groupe de défense de l’exploration spatiale à but non lucratif qui inclut la défense planétaire parmi ses principaux problèmes. « Vous voulez définir une orbite aussi rapidement que possible pour déterminer si l’astéroïde va frapper la Terre », a déclaré Betts à 45secondes.fr.

C’est parce qu’avec suffisamment d’avertissement, les humains pourraient faire quelque chose en théorie pour éviter la collision – probablement en poussant l’astéroïde hors de sa trajectoire ou en le brisant en petits morceaux qui ne feraient pas autant de ravages à la surface de la Terre qu’un seul objet plus grand.

« Il s’agit en fait d’une catastrophe naturelle évitable si nous travaillons assez dur », a déclaré Betts. « Même si c’est rare, c’est quelque chose contre quoi nous pouvons réellement faire quelque chose, contrairement aux ouragans ou aux tremblements de terre en termes de prévention. »

Et le radar peut plus rapidement offrir d’autres détails sur une roche spatiale qui peuvent informer la défense planétaire, y compris des informations vitales comme si un astéroïde est réellement un objet unique ou une paire des objets déguisés, comme 15% des astéroïdes géocroiseurs se révèlent être, a déclaré Betts. « Si vous aviez besoin de le dévier, évidemment, il est crucial de savoir s’il y a un ou deux objets. »

Idem avec la composition du rock spatial. « Certains sont en métal solide, certains sont des boules de peluches ou des tas de gravats, donc leur densité varie considérablement », a déclaré Betts. « Si vous devez réellement dévier un astéroïde, s’il vise réellement la Terre, les techniques peuvent réagir différemment selon que vous avez affaire à un astéroïde très dense ou à un astéroïde très pelucheux. »

Le radar est donc une compétence précieuse pour une planète.

Arecibo n’était pas la seule installation radar, mais c’est une capacité rare compte tenu du coût de la technologie impliquée. Avec sa disparition, le seul émetteur radar restant est au Centre de communications Goldstone Deep Space en Californie, géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Mais cette installation a une foule de responsabilités supplémentaires – elle fait partie du Deep Space Network qui gère la communication avec les engins spatiaux dans tout le système solaire et elle a également des responsabilités militaires.

« Ils ne seront pas aussi flexibles avec la planification de ces observations de cibles récemment découvertes qu’Arecibo », a déclaré Virkki. « Si vous n’arrivez pas à observer ces cibles quand elles sont dans la fenêtre, alors vous risquez de perdre l’opportunité très rapidement, et alors vous avez ces astéroïdes qui ont des incertitudes plus élevées sur leurs orbites. » Et cette incertitude pourrait être la différence entre s’inquiéter d’un Space Rock va frapper la Terre et être sûr que ce ne sera pas le cas.

Le système radar de Goldstone est également environ 20 fois moins sensible que celui d’Arecibo, et les deux systèmes pourraient voir différents sous-ensembles de l’espace, a-t-elle déclaré. « Donc ça ne va pas exactement remplacer Arecibo. »

Virkki a déclaré qu’il y avait des plans en cours pour ajouter une capacité radar au Observatoire de la Banque verte en Virginie-Occidentale, mais là encore, il ne pourra pas reprendre le travail d’Arecibo. Green Bank utilisera une saveur de radar légèrement différente de celle d’Arecibo et sera plus vulnérable aux conditions météorologiques, a-t-elle déclaré.

Et il aura un faisceau étroit, ce qui le rendra un peu plus perspicace dans la traque des astéroïdes. « Si vous avez un faisceau très étroit, vous devez avoir une très bonne idée de l’endroit où vous pointez votre radar », a déclaré Virkki. « Vous ne pouvez pas aller, genre, regarder autour de vous avec ce faisceau étroit. » Arecibo était plus indulgent lorsque les orbites des astéroïdes n’étaient pas aussi certaines.

Ces facteurs se combinent pour faire de la perte d’Arecibo un coup dur pour la capacité de défense planétaire, selon Ed Lu, ancien astronaute de la NASA et directeur exécutif du B612 Asteroid Institute, une organisation à but non lucratif axée sur la science des astéroïdes et les études de déviation. «C’est une grosse perte pour la communauté», a-t-il déclaré. « Ce n’est pas comme si nous n’aurions pas cette capacité, mais elle va certainement être réduite. »

Et puis, bien sûr, il y a le risque que quelque chose se passe mal. « Les radars sont, bien sûr, compliqués et les choses se cassent », a déclaré Betts. « Vous n’avez plus aucune redondance dans votre système, c’est une panne ponctuelle avec le radar Goldstone. Donc, s’il se brise au mauvais moment, vous n’obtenez pas ce dont vous avez besoin. »

La faiblesse arrive à un moment délicat pour les experts de la défense planétaire, a déclaré Lu. De nouveaux astéroïdes sont identifiés de plus en plus rapidement – quelques milliers par an, ces jours-ci – et cette tendance ne fera que s’accélérer lorsque l’observatoire Vera Rubin commencera à fonctionner l’année prochaine , il a dit.

« Il va découvrir près d’un facteur 10 d’astéroïdes de plus que tous les autres télescopes combinés », a déclaré Lu à propos du Observatoire Rubin . « Ce que nous allons avoir, c’est un assez grand nombre de nouvelles observations d’astéroïdes, et dans cet ensemble de données, il y aura des astéroïdes qui sont connus pour se rapprocher très près de la Terre, et que nous ne serons pas initialement capable d’exclure soit frapper ou ne pas frapper. «

Le risque d’un impact est toujours le même, bien sûr, mais augmenter notre capacité de recherche tout en perdant la capacité de caractérisation est une recette pour une plus grande incertitude.

Il n’y a pas de moyen facile de remplacer la capacité radar qui est perdue avec Arecibo, ont déclaré les trois experts.

« De toute évidence, nous serions en faveur de trouver un moyen soit de le réparer, soit de le reconstruire, quoi qu’il arrive, de le mettre à jour », a déclaré Lu. « C’est une question d’argent. »

« Mais parfois, parfois, si vous ne faites pas l’investissement, vous en êtes désolé plus tard. »

